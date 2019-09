Fonte : repubblica

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il procedimento che si è concluso oggi ha avuto inizio nel 2007 a seguito di numerose denunce presentate da De Magistris il quale sosteneva che gli fossero state illegittimamente sottratte le indagini. La Cassazione ha assolto i magistratie Favi

cronaca_news : Inchiesta Why not, valida la sentenza di Salerno. Il giudice Murone: 'Nessun complotto contro de Magistris'… - rep_napoli : Inchiesta Why not, valida la sentenza di Salerno. Il giudice Murone: 'Nessun complotto contro de Magistris' [news a… - pierecall : Inchiesta «Why not» tolta a Dema: assolti i magistrati di Catanzaro -