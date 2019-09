Gratta e vinci | quanto si vince realmente e quali rischi per la salute

Gratta e vinci - un diluvio di soldi con solo tre euro. Ma l'emozione è troppo forte : paura in tabaccheria : La Dea Bendata ha posato le sue labbra su un uomo di mezza età nel comune di Castelfidardo, in provincia di Ancona. L'uomo nella giornata di lunedì 9 settembre si è recato nella 'tabaccheria del Parco' di Roberto Strappato in via Gaetano Doninzetti, accanto al Monumento, per acquistare un Gratta e v

Coppia che si sta per sposare chiede come regalo di nozze solo Gratta e vinci - cosa accade è strepitoso : Una Coppia del centro Italia si doveva sposare e ha chiesto come regalo di nozze a tutti gli invitati solo gratta e vinci. Poiché gli invitati erano tanti e ognuno ha regalato loro tantissimi biglietti , alla fine, hanno vinto, nel totale, più di 500mila euro. La notizia riportata dal Corriere della Sera spiega che gli sposini hanno anche vinto un biglietto della serie “turista per sempre” che dà una rendita mensile di seimila euro oltre ...

Gratta e Vinci - premio da 300mila euro in provincia di Lucca : clamoroso - perché aveva comprato il tagliando : Una doppia fortuna. Fortuna sfacciata. Siamo all'Osteria dell'Argentiera, nota pizzeria, bar e tabaccheria che si trova sulla strada proVinciale che collega Seravezza e Ruosina, proVincia di Lucca. La vicenda viene rilanciata da Il Giornale. Succede che un cliente entri nel locale per una semplice r

Alla morte della madre eredita 90 mila euro - in due anni li spende tutti in Gratta e vinci - la reazione della moglie è incredibile : Un piccolo tesoretto ereditato da un uomo di 60 anni dilapidato in gratta e vinci nel giro di due anni. Un uomo di Dolo a Venezia aveva ereditato dopo la morte della madre 90 mila euro. Una somma che avrebbe garantito a lui e a tutta la sua famiglia un po’ di serenità. L’uomo, invece, ha iniziato a utilizzare quei soldi per acquistare gratta e vinci. Pacchi interi di gratta e vinci acquistati da un tabaccaio vicino ...

Una donna pensa di aver vinto al Gratta e Vinci. Ma non è così (ed è pure costretta a pagare 32 mila euro) : Era il 1998 quando vinse un milione di lire al Gratta e Vinci. Una donna di Messina, che al tempo era al terzo mese di gravidanza, non avrebbe potuto essere più felice. Almeno fino a quando il Monopolio di Stato le comunicò che il suo biglietto non era valido perché contraffatto. Secondo la Gazzetta del Sud, la donna iniziò allora una battaglia legale. Forte del fatto che l’inchiesta aperta dalla Procura di Roma nei suoi confronti era ...

