Fugge | rintracciata con le bollette dal suo aguzzino

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Nadia Muratore L'azienda dell'energia sbaglia e dà i dati di un'utente in fuga Torino - Aveva impiegato cinque anni per lasciarsi alle spalle mesi di tormenti e paure ma è bastato un errore banale quanto estremamente grave, per far ripiombare una donna originaria di Bari, in un incubo fatto di persecuzioni e minacce da parte di un fidanzato che la fine della relazione ha trasformato in un pericoloso stalker. In un'era in cui la privacy è tra i beni più preziosi, l'ex convivente ha rintracciato la sua vittima, fuggita a chilometri di distanza, grazie all'errore di una società fornitrice di energia elettrica che ha comunicato via email all'uomo i dati del nuovo contratto stipulato dalla donna per la sua nuova casa. E così in un istante tutto torna come prima, vanificando ogni mossa, compresa una denuncia nei confronti dell'uomo, ammonito dal questore di Bari. Ciò nonostante lo ...