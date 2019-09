Formula 1 | Brawn fa impazzire i tifosi della Ferrari | “Leclerc come Schumacher | la storia

Fonte : sportfair

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il direttore sportivo1 si è lanciato in un sorprendente paragone, ricordando la doppia vittoria di Schumi a Spa e Monza nel 1996 L’ultimo pilotaa vincere consecutivamente a Spa e Monza fu Michael, tredici anni dopo lasi ripete con Charles Leclerc. photo4/Lapresse Non vincerà di certo il Mondiale, visto il gap accumulato da Hamilton, ma il monegasco ha senza dubbio scalzato Sebastian Vettel nella gerarchia interna di Maranello. Una doppia impresa che ha sorpreso anche Ross, che si è espresso così dopo il Gp di Monza: “Charles non ha mollato e nella sua difesa è arrivato al limite di quanto permettono le regole, cosìfanno sempre i grandi campioni edevono fare. Infatti è stato anche molto scaltro a gestire quella bizzarra sessione, la Q3 del sabato. In seguito alla sua vittoria arrivata la domenica ...

MarianF1Silva : RT @monica_vecchi: Brawn: 'Supporto a Vettel una priorità per Binotto' - Formula 1 - Motorsport - monica_vecchi : Brawn: 'Supporto a Vettel una priorità per Binotto' - Formula 1 - Motorsport - FormulaPassion : #F1 #Brawn: “Supporto a #Vettel una priorità per #Binotto” -