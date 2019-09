Europei di Volley | la Nazionale maschile debutta con una vittoria

Volley - Europei 2019. Italia-Portogallo - Blengini : “Sono soddisfatto - bravi quando ci hanno messo in difficoltà” : L’Italia ha sconfitto il Portogallo nel match d’esordio degli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti con un netto 3-0 senza particolari patemi d’animo e hanno così conquistato il primo successo in questa rassegna continentale anche se contro un avversario modesto. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. CHICCO Blengini: “Sono soddisfatto, al di ...

Viaggi per sport. Europei Volley 2019 : Lubiana - la “bomboniera” della Slovenia : Scattano oggi gli Europei di volley che, per la prima volta nella storia saranno organizzati e ospitati da quattro paesi: Francia, Slovenia, Olanda e Belgio. Gli Azzurri saranno di scena a Montpellier e se la vedranno con le temibili Francia e Bulgaria, oltre che alle più abbordabili Romania, Grecia e Portogallo ma per respirare l’aria della rassegna continentale si può uscire dai confini italici e in un baleno raggiungere la Slovenia, più ...

Buon esordio dell'Italvolley agli Europei - Portogallo steso 3-0 : Buona la prima della Nazionale azzurra maschile di pallavolo, impegnata a Montpellier negli europei. La squadra allenata da Gianlorenzo Blengini

LIVE Italia-Portogallo 3-0 volley - Europei 2019 in DIRETTA. Gli azzurri soffrono solo nel terzo set ma è un bell’esordio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA PRIMA GIORNATA DEGLI Europei 18.45: Prima partita in archivio, dunque, con tanti sorrisi in casa azzurra, nonostante una prova non straordinaria delle bande, appuntamento a domani sera (20.45) per Italia-Grecia. Buona serata 18.43: Buon debutto degli azzurri all’Europeo. Una vittoria limpida, netta, contro il Portogallo che non è una ...

Volley - Europei 2019 : risultati e classifiche. L’italia parte con una vittoria : Gli Europei 2019 di Volley maschile si disputano dal 12 al 29 settembre, la rassegna continentale andrà in scena in quattro Paesi: Francia, Olanda, Slovenia, Belgio. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate si qualificano agli ottavi di finale dove incomincia la fase a eliminazione diretta. Di seguito tutti i risultati e le classifiche degli Europei 2019 di Volley ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Portogallo 3-0 - esordio vincente degli azzurri. Zaytsev segna 18 punti : esordio vincente per l’Italia agli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri hanno sconfitto il Portogallo con un netto 3-0 (25-21; 25-10; 25-22) chiudendo la pratica in 80 minuti di gioco: doveva essere un debutto agevole per la nostra Nazionale e così è stato alla Sud de France Arena di Montpellier (Francia), i ragazzi del CT Chicco Blengini non hanno dovuto strafare contro un avversario modesto sotto il profilo tecnico e hanno ...

LIVE Italia-Portogallo 2-0 volley - Europei 2019 in DIRETTA. Dominio azzurro nel secondo set : 25-10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – Il calendario degli azzurri 25-10 Muroooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaa!!! L’Italia domina il secondo set 24-10 Tre muri dell’Italia e A. Ferreira spara una bordata nettamente fuori da zona 4 23-10 Il primo tempo di Anzani con alzata dai tre metri di Giannelli. Tutto bellissimo 22-10 Vincente Zaytsev da zona 2 in diagonale 21-10 Il lungolinea ...

Italia-Grecia - Europei Volley 2019 : programma - orari e tv : Venerdì 13 settembre si disputerà Italia-Grecia, match valido per gli Europei 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Montpellier (Francia) per affrontare la compagine ellenica in un incontro che non dovrebbe riservare particolari sorprese. La nostra Nazionale, reduce dalla partita contro il Portogallo, andrà a caccia di un avversario che sulla carta non dovrebbe dare problemi. Con DAZN segui Italia-Grecia IN STREAMING, LIVE ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Portogallo - probabili formazioni e sestetti titolari. Azzurri al gran completo : Oggi pomeriggio (ore 17.15) l’Italia affronterà il Portogallo nel match d’esordio degli Europei 2019 di Volley maschile, gli Azzurri scenderanno in campo a Montpellier (Francia) per affrontare un avversario sulla carta modesto e che non dovrebbe creare particolari grattacapi alla nostra Nazionale. I ragazzi del CT Chicco Blengini partiranno con tutti i favori del pronostico e andranno a caccia della prima vittoria in questa rassegna ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Portogallo - i lusitani i raggi X. Alexandre Ferreira la stella : Italia-Portogallo sarà il primo match degli azzurri agli Europei 2019 di Volley. I lusitani non rappresentano un avversario probante per la squadra di Gianlorenzo Blengini. La differenza tecnica tra le due compagini è evidente e non sembra poter lasciare spazio a sorprese, anche se nello sport nulla è mai detto. Per il Portogallo la manifestazione continentale rappresenta una vetrina molto importante. Nella sua storia ha partecipato solo quattro ...

Italia-Portogallo oggi in tv : orario - tv - streaming - diretta Europei Volley su RAI e DAZN : CLICCA QUI PER LA diretta LIVE DI Italia-Portogallo DALLE 17.00 L’Italia inizierà oggi il suo percorso agli Europei 2019 di volley e lo farà contro il Portogallo. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini partono con i favori del pronostico, ma non dovranno commettere l’errore di sottovalutare i lusitani. Gli azzurri dovrebbe giocarsi la vittoria del Gruppo A con la Francia. La sorpresa di questo girone potrebbe essere la Bulgaria. ...

Diretta Portogallo Italia/ Streaming video Rai : esordio azzurro - Europei Volley 2019 - : Diretta Portogallo Italia Streaming video Rai: orario e risultato live della prima partita che la nostra nazionale gioca agli Europei volley 2019.

Volley - Europei 2019 in tv : su che canale vederli gratis e in chiaro. Date e orari delle partite dell’Italia : L’Italia è pronta per affrontare gli Europei 2019 di Volley maschile che si disputeranno dal 12 al 29 settembre, gli azzurri sono stati inseriti nel girone di Montpellier dove se la dovranno vedere soprattutto con Francia e Bulgaria. L’esordio sarà contro il Portogallo nella giornata di giovedì 12 settembre (ore 17.15), poi gli incroci contro le altrettanto modeste Grecia e Romania prima dei due big match che definiranno la ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (12 settembre). Debutti agevoli per Francia e Bulgaria - la Russia sfida la Turchia : Non è certo una prima giornata di gare spumeggiante, la prima del campionato Europeo che scatta oggi in quattro sedi, Belgio, Francia, Slovenia e Olanda. pronostici scontati, come per la maggior èparte delle sfide di questa fase preliminare a giorni che offrirà il meglio di sè soprattutto nelle ulotime due giornate. Al di là di Italia-Portogallo, che qualche spunto lo offre e di cui ci occupiamo a parte nelle presentazioni dedicate, la partita ...