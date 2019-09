Call Me Pink – Aw Lab presente le nuove esclusive donna di adidas | New Balance e Fila

Fonte : sportfair

(Di giovedì 12 settembre 2019) Aw Lab presentaMe, ledie NewAW LAB presenta le sue, create in collaborazione cone New, styles scelti tra i best seller internazionali del 2019. Uno special pack che pare suggerirci “always look on theside of life”, un invito a colorare di rosa giorni, emozioni e passioni. Una nuova stagione da vivere con unaattitude, per chi si sente pop o per chi si sente un po’ Audrey, femminile, stilosa ed ironica. Gli special make up diFalcon,Disruptor e New608, tre modelli di assoluto hype, si colorano di rosa, accendendo una delle migliori proposte di sneakerdi inizio stagione. LeFalcon, l’anima ribelle dei 90’s in formato over, abbinano due diversi toni del rosa su bianco e grigio chiaro. Le potentissimeDisruptor si presentano con ...

Pink_Sunglasses : E niente, il tutor si è commosso e mi ha fatto un discorsone finale come in Call me by your name. Bellissimo. - call_the_kernel : RT @rockonitalia: 76 anni per Roger Waters (Great Bookham, 6 settembre 1943): tanti auguri al cantautore, bassista e cantante dei Pink Floy… -