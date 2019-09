Alexander Skarsgard dimentica Big Little Lies per The Stand L’Ombra dello Scorpione al

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) Novità importanti in arrivo per i fan die di Bigvisto che toccherà proprio al nostro amato/odiato Perry prestare il volto al protagonista di The, meglio nota come L'Ombra, la nuova serie nata dal genio (e dalla penna) di Stephen King. A rivelare i nomi importanti del suo cast è stato proprio il papà della serie che andrà in onda su CBS All Access e che vedrà proprionei panni del protagonista, Randall Flagg.Stephen King è apparso su The View per annunciare alcuni nuovi membri del cast di TheL'Ombraovvero coloro che si uniranno a James Mardsden e Amber Heard, alias Stu Redman e Nadine Cross. Randall Flagg è apparso per la prima volta nel romanzo di King nel 1978, ma da allora è diventato una presenza ricorrente anche in altre storie, sotto vari pseudonimi, che sia proprio questo il ...

andreaalamanni : Clarks punta su Freida Pinto e Alexander Skarsgard per la campagna A/I 2019 - Paio83 : RT @lostincinema_it: #AlexanderSkarsgard interpreterà #RandallFlagg nella serie #LOmbraDelloScorpione, basata sull’omonimo romanzo di #Step… - lostincinema_it : #AlexanderSkarsgard interpreterà #RandallFlagg nella serie #LOmbraDelloScorpione, basata sull’omonimo romanzo di… -