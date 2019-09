Si filmano mentre vanno a sbattere a 160 all’ora Mistero sull’incidente che spopola in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Due persone a bordo di un’auto che corre a 160 km orari su una strada di provinciadicon il cellulare. Il video, condito da bestemmie, tradisce uno stato di alterazione del conducente che pochi istanti prima di affrontare una rotonda urla: “Muoio stasera!”. Poi lo schianto contro il muro, dopo una rotatoria affrontata ad una velocità folle. La strada è la Provinciale 51 nel comune di Monticello Brianza, in provincia di Lecco. La macchina una Alfa e i due protagonisti sono presumibilmente dei giovani, al momento non ci sono notizie sulle loro condizioni né sulle altre circostanze dell’episodio. L'articolo Sia 160 all’ora.sull’incidente chein rete: “Muoio stasera!” proviene da Il Fatto Quotidiano.

