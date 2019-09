Fonte : wired

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Tra le grandi preoccupazioni del nostro tempo non c’è solo l’inquinamento dell’aria ma anche ladell’acqua, che minaccia in particolare zone del mondo che già fronteggiano un particolare stress idrico. Le cause sono diverse (dai cambiamenti climatici all’aumento della popolazione) ma bisogna agire in fretta, per assicurare – come prevede anche l’agenda 2030 per lo sviluppo Onu – acqua pulita e servizi igienico-sanitari per tutti. Il mondo naturale, insenso, può suggerire qualche. Ci sono luoghi del pianeta, come l’affascinante deserto del Namib, nell’Africa meridionale, dove la mancanza di acqua nel sottosuolo è strutturale. Come racconta il video sopra, però, gli scarabei locali hannoil modo per catturare l’acqua: si posizionano infatti sulla parte alta della duna e raccolgono l’umidità della ...

MilanoCitExpo : Questo scarabeo africano ha trovato una soluzione alla scarsità dell’acqua #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - shhhat : RT @museiSapienza: I lati nascosti della #natura (@museiSapienza): Questo è lo Scarabeo Ercole, che deve il proprio nome alla sua incredibi… - museiSapienza : I lati nascosti della #natura (@museiSapienza): Questo è lo Scarabeo Ercole, che deve il proprio nome alla sua incr… -