Lodi | mistero sul vincitore del Superenalotto | i 209 milioni non sono ancora stati

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Marco Della Corte Ad agosto 2019 una personaignota è riuscita a centrare un 6 vincente dal valore di 209grazie ad una schedina costata solo 2 euro Grazie ad una semplice schedina deldal costo di due euro una persona,non identificata, ha vinto ala cifra record di 209. Un colpo di fortuna non indifferente che, al momento, sembra essere stato del tutto ignorato dal protagonista della vicenda. Ad un mese di distanza, l'incredibile somma di denaro non è statariscossa dal diretto interessato. Questi avrà tempo fino al 14 novembre 2019: se entro tale data i 209non saranno riscossi dal, la cifra andrà a finire nelle casse dell'Erario. Come leggiamo da un recente articolo del TgCom24, negli ultimi anniincassati premi per 350tra lotterie, Lotto e. Ricordiamo come in caso ...

paoloigna1 : cosa aspetta?:-) Superenalotto, mistero sul vincitore: i 209 milioni vinti a Lodi non sono stati ancora incassati - zazoomblog : Superenalotto ancora non riscossa la vincita record da 209 milioni: mistero sul vincitore di Lodi - #Superenalotto… - gigio63 : AZZ???? BEL MISTERO??? -