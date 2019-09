Linea Verde Life | Daniela Ferolla a Blogo | Con la valigia sempre pronta | alla

Daniela Ferolla sull’addio a Linea Verde : “Volevo qualcosa di diverso” : Linea Verde, Daniela Ferolla si sposta al sabato con la versione Life: “Avevo voglia di novità” Cambia programma dopo cinque anni Daniela Ferolla, conduttrice di Linea Verde la domenica fino a qualche mese fa, ma dal 14 settembre nuova padrona di casa di Linea Verde Life, in onda il sabato: com’è noto da tempo, infatti, la versione domenicale dello storico programma di Rai1 dedicato all’agricoltura sarà guidata dalla ...

Linea Verde Estate - addio polemico di Federico Quaranta : nel mirino i vertici di Rai 1? : Fine corsa per Federico Quaranta su Rai 1, arrivato all'ultima puntata di Linea Verde Estate: oggi, domenica 8 settembre, l'ultima appuntamento con lui al timone dello storico format. E il conduttore genovese ha voluto salutare e ringraziare il suo pubblico con un messaggio su Instagram, dove però h

Federico Quaranta - dopo anni lascia la guida di “Linea Verde” : Si conclude in maniera amara l’avventura di Federico Quaranta. Il popolare conduttore ha infatti detto addio a ‘Linea Verde’. Un addio che non sembra proprio deciso da una stretta di mano tanto che Federico Quaranta ha dichiarato come sia un addio definitivo. Nonostante gli ottimi dati di ascolto da lui ottenuti, Quaranta sarà sostituito nell’edizione in partenza da Beppe Convertini. Ad optare per il nuovo volto di Raiuno, protagonista de La ...

Federico Quaranta - dopo anni lascia la guida di “Linea Verde” : Si conclude in maniera amara l’avventura di Federico Quaranta. Il popolare conduttore ha infatti detto addio a ‘Linea Verde’. Un addio che non sembra proprio deciso da una stretta di mano tanto che Federico Quaranta ha dichiarato come sia un addio definitivo. Nonostante gli ottimi dati di ascolto da lui ottenuti, Quaranta sarà sostituito nell’edizione in partenza da Beppe Convertini. Ad optare per il nuovo volto di Raiuno, protagonista de La ...

Linea Verde Estate - addio polemico di Federico Quaranta : nel mirino i vertici di Rai 1? : Fine corsa per Federico Quaranta su Rai 1, arrivato all'ultima puntata di Linea Verde Estate: oggi, domenica 8 settembre, l'ultima appuntamento con lui al timone dello storico format. E il conduttore genovese ha voluto salutare e ringraziare il suo pubblico con un messaggio su Instagram, dove però h

Beppe Convertini a Linea Verde - Federico Quaranta : “Lascio per sempre” : Linea Verde: l’addio di Federico Quaranta. Arriva Beppe Convertini Dopo aver condotto con forte riscontro di pubblico un’edizione di Linea Verde e tre della versione estiva, Federico Quaranta è stato cacciato da Rai1 per fare spazio a Beppe Convertini, archiviata ormai la sua conduzione a La Vita in Diretta Estate. Con l’ultima puntata di Linea Verde Estate andata in onda domenica 8 settembre, Federico Quaranta si è congedato ...

Federico Quaranta lascia per sempre Linea Verde su Rai1 : il messaggio di addio : Federico Quaranta dice addio a Linea Verde: “Lascio per sempre” Si conclude con la puntata di oggi, domenica 8 settembre 2019, il viaggio di Linea Verde Estate nel Sud Italia e si conclude così anche l’esperienza di Federico Quaranta su Raiuno al timone dello storico programma dedicato all’agricoltura. Con un messaggio postato sul suo profilo […] L'articolo Federico Quaranta lascia per sempre Linea Verde su Rai1: il ...

Linea Verde Estate – Tredicesima e ultima puntata del 8 settembre 2019 – Temi e anticipazioni. : Tredicesimo e ultimo appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate rielaborate dalla scorsa edizione estiva. Daniela Ferolla si gode le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo al suo posto Federica De Denaro sempre con Federico Quaranta, Peppone. Linea Verde Estate […] L'articolo Linea Verde Estate – Tredicesima e ultima puntata del 8 settembre 2019 – ...

Linea Verde Estate – Dodicesima puntata del 1 settembre 2019 – Temi e anticipazioni. : Dodicesimo appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate rielaborate dalla scorsa edizione estiva. Daniela Ferolla si gode le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo al suo posto Federica De Denaro sempre con Federico Quaranta, Peppone. Linea Verde Estate Come sempre […] L'articolo Linea Verde Estate – Dodicesima puntata del 1 settembre 2019 – Temi e ...

Rai1 - i programmi della domenica mattina : Convertini e Muccitelli a Linea Verde - torna Paesi Che Vai con Livio Leonardi : Beppe Convertini Archiviata la conduzione de La Vita in Diretta Estate, Beppe Convertini potrà dedicarsi alla nuova edizione di Linea Verde, che condurrà insieme ad Ingrid Muccitelli a partire dal 15 settembre alle 12.20. La storica rubrica di Rai1, in onda ogni domenica mattina, non sarà però l’unico programma mattutino che intratterrà i telespettatori del giorno festivo della rete ammiraglia della tv di Stato. Nonostante ...

Linea Verde Estate – Undicesima puntata del 25 agosto 2019 – Temi e anticipazioni. : Undicesimo appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate rielaborate dalla scorsa edizione estiva. Daniela Ferolla si gode le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo al suo posto Federica De Denaro sempre con Federico Quaranta, Peppone. Linea Verde Estate Come sempre […] L'articolo Linea Verde Estate – Undicesima puntata del 25 agosto 2019 – Temi e ...

Linea Verde e Grand Tour - Antonella Clerici “scende in campo” per difendere Federico Quaranta : Le porte girevoli della tv ripropongono con frequenza turn over tra i volti televisivi, con il chi entra e chi esce spesso arrivano decisioni inattese che fanno discutere. Federico Quaranta, dopo aver condotto con successo le ultime due edizioni di Linea Verde, è stato “cacciato” da RaiUno per far spazio a Beppe Convertini,conduttore tra le polemiche de La Vita in Diretta Estate, affiancato da Ingrid Muccitelli. “Sono stato ...

Linea Verde – Grand Tour – Quarta e quinta e ultima puntata di venerdì 23 agosto 2019 – Sardegna - Veneto. : Linea Verde si è vestita da sera e per cinque venerdì approda in prima serata in versione Grand Tour. Alla conduzione ritroviamo Peppone, con Angelo Mellone e Lorella Cuccarini al rientro in pianta stabile su Raiuno visto che dopo queste puntate sarà alla conduzione de La vita in diretta. Stasera vanno in onda le ultime […] L'articolo Linea Verde – Grand Tour – Quarta e quinta e ultima puntata di venerdì 23 agosto 2019 – ...

Federico Quaranta fuori da Linea Verde : Antonella Clerici parla dopo il suo sfogo : Federico Quaranta sostituito a Linea Verde, Antonella Clerici: “Il più bravo in quel ruolo” Federico Quaranta, come molti altri colleghi, non farà parte della prossima stagione televisiva di casa Rai. dopo aver condotto con successo e ottimi risultati di ascolti le ultime edizioni di Linea Verde, il conduttore radiofonico e televisivo sarà sostituito al timone […] L'articolo Federico Quaranta fuori da Linea Verde: Antonella ...