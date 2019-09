Legge elettorale | Meloni si appella a Mattarella | “Impedisca scempio | no a proporzionale”

Slitta il taglio dei parlamentari - arriva il no Prodi-Veltroni alla proporzionale. E freno a mano su Legge elettorale : La nascita del governo Conte 2 rallenta il cammino ormai segnato del taglio del numero dei parlamentari: il passaggio mancante, l'ultima lettura alla Camera, prima della crisi aperta da Matteo Salvini era stato fissato per il 9 settembre mentre oggi, all'indomani della fiducia al nuovo esecutivo, sparisce dai radar del calendario dell'aula di settembre. La prima conferenza dei capigruppo di Montecitorio dell'era del Conte 2 produce un programma ...

Centrodestra : Meloni - ‘no a Legge elettorale proporzionale’ : Roma, 11 set. (AdnKronos) – “Con un tavolo o meno, ben venga un’opposizione comune. Chiarendosi sui temi però, perché se poi si accetta di lavorare a una legge elettorale proporzionale, allora non ci siamo. Il proporzionale servirebbe solo a fare del M5S l’ago della bilancia, e noi siamo contrarissimi”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un’intervista al ‘Corriere ...

Siamo già alla Legge elettorale : A Palazzo Madama non era ancora ultimato il primo voto di fiducia al governo Conte 2 che già il Pd era riunito a discettare di legge elettorale. Non è uno scherzo, è solo lo stato dell’arte. Come se fosse la priorità del Paese. Era nell’aria che sarebbe finita così. D’altro canto, i patti erano chiari: noi diamo il via libera al taglio dei parlamentari e voi appogiate la riforma del sistema di ...

Conte bis - alle 18 fiducia in Senato. Salvini : «Voi minoranza del Paese - noi senza poltrone - ma a testa alta. No a Legge elettorale-inciucio» Diretta : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Fiducia al governo - Conte : «Nuova Legge elettorale e revisione del dl Sicurezza». La Lega : «Venduto» : E sul programma: «Si parte dagli asili nido, poi un green new deal per lo sviluppo sostenibile». «Rivedremo le concessioni autostradali, niente sconti sul ponte Morandi». FdI e Lega in piazza, Salvini: «Se salta Quota 100 non li facciamo più uscire dal palazzo»

CONTE ALLA CAMERA "SUBITO RIFORMA Legge ELETTORALE"/ Diretta voto di fiducia Pd-M5s : CONTE ALLA CAMERA, il discorso del Premier in Diretta video streaming: voto di fiducia in serata, il programma Pd-M5s-LeU e il piano di RIFORMA elettorale

Fiducia al governo - Conte : «Basta proclami. Nuova Legge elettorale e revisione del dl Sicurezza» : Primo applauso per l’annuncio di una svolta lessicale: «Saremo miti». E sul programma: «Si parte dagli asili nido, poi un green new deal: sviluppo sostenibile e basta trivellazioni». «Rivedremo le concessioni autostradali, niente sconti sul ponte Morandi»

Conte : "Rivedremo il dl Sicurezza Nuova Legge elettorale e poi..." : Asili nido gratis, stop alle trivellazioni, smart nation, Nuova legge elettorale e modifica del dl Sicurezza. Ecco i Contenuti del discorso di Giuseppe Conte alla Camera per la fiducia Segui su affaritaliani.it

Il governo impugna la norma del Friuli sui migranti - Salvini : "La Regione farà ricorso" |Legge elettorale - "No al proporzionale" : L'ex ministro dell'Interno annuncia l'iniziativa di Fedriga dopo ladecisione del Cdm di ieri di impugnare la legge regionale giudicata "discriminatoria" verso i migranti. "Legge elettorale? Ci opporremo a ritorno a pentapartito"

Nicola Zingaretti - una Legge elettorale per cancellare le Lega di Matteo Salvini? : Nicola Zingaretti e il premier incaricato Giuseppe Conte stanno trattando sui nomi che entreranno a far parte del governo giallo-rosso. Il segretario dem ha già incassato la prima vittoria: la rinuncia di Luigi Di Maio al ruolo di vicepremier. Proprio come voleva lui: non ci sarà alcun vicepresident

Governo - c'è la Legge elettorale - resta il nodo sicurezza : per la manovra maxi-dote da 20 miliardi : ROMA Sbloccato il nodo politico con la rinuncia di Luigi Di Maio alla vice presidenza del Consiglio, anche la strada per l'accordo sul programma appare ora in discesa. Anche se ieri il vertice...

Programma Pd-M5s - accordo sulla Legge elettorale sgonfia-Salvini : La vera notizia è nella parte più politica del Programma, la legge elettorale con il grande ritorno del proporzionale puro. La proporzionale come si diceva una volta. È il punto che permette di sterilizzare Salvini e di smontare il suo schema maggioritario, favorito dalla legge vigente che consente - quando sarà - al leader della Lega di chiamare un plebiscito su di sé: una coalizione prima del voto ...

Governo : in programma anche riforma Legge elettorale : Roma, 2 set. (AdnKronos) – anche la riforma della legge elettorale entro nel programma del Governo ‘giallorosso’. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari dem, la riforma elettorale farà parte del capitolo della riduzione del numero dei parlamentari. Sempre le stesse fonti, al termine dell’incontro dei capigruppo Pd con il premier incaricato Giuseppe Conte e la delegazione M5S, fanno sapere che il ...

