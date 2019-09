L' Amazzonia brucia anche per colpa della soia che importa l' Italia

Allarme ESA : l’Amazzonia brucia e l’aria che respiriamo peggiora - la foto mostra l’inquinamento : Gli incedi in Amazzonia stanno peggiorando l'aria che respiriamo portando malattie e aumentando le temperature e, di conseguenze, il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici. L'Agenzia Spaziale Europea mostra le immagini satellitari della situazione in Amazzonia e ci spiega cosa sta succedendo tra anidride carbonica e formaldeide.

“Bruciare” Amazon per salvare l’Amazzonia : Amazon is Burning, l’estensione di Chrome che fa bruciare Amazon.com per raccogliere fondi a favore della foresta pluviale amazzonica divorata dalle fiamme (fonte: Chrome Web Store) L’Amazzonia è in fiamme e per cercare di raccogliere fondi per sostenere la salvaguardia della foresta pluviale più vasta del pianeta è stata creata un’estensione di Google Chrome che fa bruciare Amazon ogni volta che si visita la piattaforma di ...

Perché l’Amazzonia brucia? Pesa il consumo di carne Il grafico : Le politiche di Bolsonaro hanno fatto esplodere la deforestazione, accelerata dalle esportazioni di carne. E settembre sarà peggio

“Perchè bruciano gli alberi - papone?” : l’Amazzonia spiegata alla mia bimba : In una calda serata di fine estate, guardando il telegiornale per seguire in diretta la crisi di governo, accade che la mia piccolina resti a bocca aperta a fissare le immagine dell'Amazzonia in fiamme e mi chieda "Papone, perchè bruciano gli alberi?". Cerco di risponderle e spiegarle perché tutte e tutti dobbiamo fare qualcosa e cosa, nel nostro piccolo, possiamo fare.Continua a leggere

L’Amazzonia brucia e i giocatori scendono in campo. Fiamme a un passo dallo stadio : partita sospesa : In Brasile l’Atletico Acreano e il Luverdense scendono in campo per la partita di serie C del campionato. A pochi metri, però,infuria uno degli incendi che in questi giorni sta colpendo l’Amazzonia. Col passare del tempo, le Fiamme iniziano a lambire il terreno di gioco, l’aria diventa irrespirabile e il campo viene investito dalla cenere. L’arbitro decide così di sospendere la partita (nel video si nota come i giocatori ...

La mappa degli incendi nel mondo : l’Africa sta bruciando più dell’Amazzonia : (foto di Ylvers / Pixabay) Gli occhi del mondo sono puntati sugli incendi che stanno devastando l’Amazzonia dove, è vero, sono aumentati rispetto al recente passato. Ma c’è una regione del mondo dove i focolai sono ancora più numerosi: si tratta dell’Africa sub-sahariana. Lo scrive l’Independent, citando dati raccolti dalla Nasa, secondo i quali al momento ci sono 6.902 focolai attivi in Angola e 3.395 in Repubblica ...

Incendi : l’Africa brucia più dell’Amazzonia ma nessuno ne parla : brucia l’Amazzonia, ma anche l‘Africa è interessata da violenti roghi, più numerosi e più intensi, dei quali nessuno parla. L’agenzia Bloomberg lancia l’allarme dopo aver incrociato i dati raccolti dai satelliti della Nasa e di Weather Source. Secondo i report, lo scorso fine settimana i roghi in Angola e Repubblica democratica del Congo hanno superato di tre volte quelli registrati in Brasile. A favore della tesi, oltre ...

L'Amazzonia non è “il polmone della Terra” - non sta bruciando tutta e non è solo colpa di Bolsonaro : Roma. Con una serie di tweet feroci prima, e con alcune dichiarazioni del capo del suo staff dopo, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha fatto sapere di volere rifiutare gli oltre 22 milioni di dollari promessi dal G7 per aiutare il suo paese a combattere gli incendi che stanno colpendo l’Amaz

Dai pascoli alla corsa all’oro : il grande saccheggio che brucia il cuore dell’Amazzonia : pascoli, terreni coltivabili, pepite d’oro e filoni ricchi di ferro, rame, bauxite e altri minerali. Le ricchezze che da decenni sono sottratte alla foresta amazzonica sono la causa principale della degradazione di un territorio giunta al culmine con gli incendi

Incendi Amazzonia - il WWF : “Brucia la foresta e a pagare sono i più deboli” : L’Amazzonia non è solo il grande polmone, un’infinita riserva d’acqua dolce, il pilastro degli equilibri climatici, un patrimonio ineguagliabile di biodiversità. È anche una delle più grandi estensioni di territori indigeni del pianeta.sono circa 400 i popoli indigeni, con circa un milione di persone, che vivono nelle foreste dell’Amazzonia. Comunità come quelle dei Karipuna, Guarani, dei Yanomani, dei Kichwa, degi Shuar, dei Wajãpi ma anche ...

Perché l’Amazzonia brucia? : Roma, 26 ago. – (AdnKronos) – Cosa c’è dietro gli incendi su larga scala che stanno colpendo la ? C’è l’uomo, in particolare le grandi imprese zootecniche e agro-industriali, le cui azioni sono aggravate dai cambiamenti climatici. Risultato: solo nel corso del 2019 nella foresta pluviale amazzonica si sono registrati circa 75mila eventi incendiari, un numero record, quasi il doppio rispetto al numero ...

L’Amazzonia brucia anche per colpa nostra. Partiamo da noi per cambiare le cose : L’Amazzonia brucia, e noi la guardiamo bruciare. Mettiamo faccine che piangono su Facebook e ci puliamo la bocca dall’ennesimo hamburger. Non ci rendiamo conto che L’Amazzonia brucia anche per colpa nostra. La carne è uno dei principali prodotti di esportazione dal Brasile, e l’Italia è uno dei principali importatori (30mila tonnellate all’anno – soprattutto per carni lavorate di bassa qualità). Noi italiani mangiamo circa 80 ...

L'Amazzonia brucia - National Geographic Wild ci racconta cos'è (e cos'era) il polmone della Terra : Un doc per ricordarci cosa stiamo distruggendo per interessi politici ed economici. L'Amazzonia sta bruciando a un ritmo vertiginoso e i danni all'equilibrio del pianeta sono incalcolabili: Nat Geo Wild ci racconta la bellezza che stiamo distruggendo con Amazzonia Selvaggia, in onda questa sera, domenica 25 agosto, alle 20.00 sul canale 409 di Sky.prosegui la letturaL'Amazzonia brucia, National Geographic Wild ci racconta cos'è (e cos'era) il ...

Il Napoli lancia su Twitter un appello per l’Amazzonia che brucia : L’Amazzonia brucia, e diversamente dagli incendi che hanno interessato diversi Paesi artici nelle ultime settimane, non si tratta di roghi spontanei. L’abbondanza di incendi che nel mese di agosto ha investito la più grande foresta pluviale al mondo, estesa per 5,5 milioni di chilometri quadrati, ha destato la preoccupazione internazionale per la perdita del polmone verde del mondo e le conseguenza sul clima globale. Anche il Napoli ...