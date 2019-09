Juventus | rialzo ricavi grazie a sponsor Jeep | si passerebbe da 16 a 50 milioni a stagione

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) La crescita commerciale che ha riguardato lain questi anni dipende sicuramente da tanti fattori: il blasone acquisito nel post calciopoli,alla guida sapiente del presidente Agnelli, è merito sicuramente dei trionfi a livello sportivo, con i numerosi scudetti vinti insieme a tante competizioni nazionali come Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Si è partiti dallo stadio di proprietà, che ha permesso di gettare le basi verso un consolidamento finanziario che ha preso compimento disputando ognidelle ottime Champions League, che oltre al prestigio, porta inevitabilmente somme notevoli. Il passo definitivo che ha reso launa delle principali società calcistiche europee è stato l'acquisto di Cristiano Ronaldo, che per quanto sia stato un investimento ingente, sta inevitabilmente accrescendo il brandsia dal punto di vista del merchandising che a ...

