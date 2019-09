Golf | anche Shane Lowry presente all’Open d’Italia dopo aver vinto il suo primo Major al

Golf-Open d’Italia : tanti big sul green - presente anche Shane Lowry : In occasione della 76^ edizione dell’Open d’Italia, saranno tanti i big che si sfideranno sul green I campioni delle ultime due edizioni dell’Open Championship, il Major più antico del golf (prima edizione nel 1860), per l’Open d’Italia 2019. Shane Lowry, Francesco Molinari (vincitore a Carnoustie nel 2018), i britannici Justin Rose e Paul Casey e tanti altri big internazionali saranno tra i grandi protagonisti della 76esima ...

Vanity Fair Star-Am - a Venezia si gioca anche a Golf (con le celebrity) : Martino Crespi, Matilde Gioli, Marianna di Martino, Serena Rossi, Jacopo Olmo Antinori, Nicolas Vaporidis, Rosa Diletta Rossi, Anna Ferzetti, Enrica GuidiAndrea Delfini e Serena RossiAnna Ferzetti e Francesca BeniniDemetrio Albertini e Stefano RisoleSerena Rossi e Beatrice BeleggiaLucia MagnaniAnna Ferzetti Matilde GioliMarianna di MartinoAnna FerzettiNicolas VaporidisJacopo Olmo AntinoriRosa Diletta RossiEnrica GuidiSerena RossiDemetrio ...

Golf - European Tour 2019 : Rory McIlroy in gara all’Omega Masters in Svizzera. Al via anche nove italiani : Una lunghissima storia è quella che caratterizza l’Open di Svizzera, che si è trasformato dal 1982 nella maniera in cui è noto oggi, tra una sponsorizzazione e l’altra: European Masters. Prima dell’era European Tour, sono stati diversi gli italiani a vincere questo torneo: Ugo Grappasonni, Aldo Casera, Alfonso Angelini e Roberto Bernardini. Dal 1972 in avanti, l’unico nostro portacolori a trionfare è stato Costantino ...

Golfo - anche Australia per difesa navi : 7.00 L'Australia farà parte della missione guidata dagli Stati Uniti per difendere le navi di passaggio nello Stretto di Hormuz, dove è in atto il braccio di ferro con l'Iran che ha portato anche al sequestro di petroliere. Lo ha annunciato lo stesso primo ministro Australiano, Morrison, il quale ha precisato che l'Australia metterà in campo una fregata, un aereo da pattugliamento marittimo P-8 e il personale necessario. Alla missione ...

Escursionista francese disperso nel Golfo di Policastro : “Ricerche anche di notte” : “Stiamo lavorando giorno e notte ma, ad ora, non ci sono novità“: lo ha dichiarato il sindaco di San Giovanni a Piro (Salerno), Ferdinando Palazzo, in riferimento all’Escursionista francese, Simon Gautier, scomparso da diversi giorni tra i sentieri del Golfo di Policastro. “Stiamo lavorando incessantemente, sul posto ci sono le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, ci sono cacciatori e semplici cittadini che sono a ...

Golf – Northern Trust : Koepka favorito numero uno del seeding - in gara anche Francesco Molinari : Scatta la corsa verso i 15 milioni di dollari messi in palio per il vincitore della FedEx Cup, in gara anche Francesco Molinari Il Northern Trust, in programma dall’8 all’11 agosto sul percorso del Liberty National GC, a Jersey City, nel New Jersey, aprire il trittico delle gare finali della stagione del PGA Tour che portano all’assegnazione dei 15 milioni di dollari al vincitore della FedEx Cup. Al torneo sono stati ammessi i primi 125 ...