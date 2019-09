Cristiano Ronaldo | il poker contro la Lituania | i complimenti della Juventus e un nuovo

As : João Félix supera Cristiano Ronaldo nel valore di mercato : Il quotidiano spagnolo riporta i dati di Transfermarkt che segnala la crescita di João Félix che dopo appena un mese con Simeone vale 100 milioni e supera già Cristiano Ronaldo. La stagione è appena iniziata. Atletico ha pagato 127 milioni per lui e sarà necessario vedere come termina il suo valore alla fine della stagione poiché, ad esempio, la Champions League non è ancora iniziata. Ovvio che data la differenza di età tra i due calciatori il ...

Qualificazioni Euro2020 – Cristiano Ronaldo da record! Poker alla Lituania : è il miglior marcatore di sempre della competizione : Cristiano Ronaldo realizza un Poker contro la Lituania: l’attaccante portoghese tocca quota 25 reti e diventa il miglior marcatore di sempre nelle Qualificazioni europee Cristiano Ronaldo marchia a fuoco il suo nome nella storia del calcio mondiale ancora una volta. Il fuoriclasse portoghese è stato l’assoluto protagonista della partita vinta dal suo Portogallo per 1-5 contro la Lituania, valevole per le Qualificazioni ad Euro ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - quattro gol in Lituania-Portogallo 1-5 : il poker di CR7 - record nelle qualificazioni agli Europei 2020 : Cristiano Ronaldo galattico nelle qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, il fuoriclasse della Juventus ha trascinato il suo Portogallo alla vittoria in Lituania per 5-1. CR7 ha segnato quattro gol, un mirabolante poker per il fenomeno di Madeira che è risultato determinante in trasferta: al 7′ trasforma un calcio di rigore, al 61′ sigla il 2-1 con un tiro da fuori e seguente papera dal portiere, al 65′ si fa trovare pronto ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati e classifiche di oggi (10 settembre). Poker di Cristiano Ronaldo! Vincono Francia e Inghilterra : oggi martedì 10 settembre si sono disputate sette partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Spiccano i quattro gol segnati da Cristiano Ronaldo, le vittorie di Turchia e Inghilterra, la sconfitta dell’Islanda in Albania. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. GRUPPO A: Partita davvero pazza a Southampton dove il piccolo Kosovo, imbattuto da quasi due anni, passa in vantaggio al 1′ con Berisha che ...

Cristiano Ronaldo - caccia all'ultimo record con la maglia del Portogallo : Cristiano Ronaldo è pronto a battere un ulteriore record. Il funambolo portoghese stasera sarà impegnato a Vilnius con la sua Nazionale contro la Lituania in una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei itineranti del 2020. Al momento, CR7 ha realizzato 89 gol con la maglia della Nazion

Alex Morgan su Cristiano Ronaldo : “Le accuse di stupro sono state archiviate. Credo che i soldi aiutino sempre in queste situazioni” : Già in passato Alex Morgan, calciatrice statunitense, aveva attaccato Cristiano Ronaldo condividendo sui social un articolo che lo etichettava come “icona della corruzione nello sport“. E adesso la sportiva torna a parlare di CR7 in un’intervista rilasciata a Sport Illustrated, in vista dei Fifa Awards in programma il 23 settembre a Milano: “Non lo tratterò diversamente rispetto agli altri che incontrerò. Nel mondo di ...

Cena Messi-Cristiano Ronaldo - la Lituania si offre : la curiosa iniziativa del sindaco di Vilnius : La capitale della Lituania, Vilnius, è pronta ad ospitare Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se mai dovessero incontrarsi per Cenare insieme. Il sindaco della città, Remigijus Simasius, ha offerto ai due campioni la scelta dei suoi 10 migliori ristoranti – e in ciascuno di essi è stato riservato un tavolo. L’invito fa seguito alle parole di Ronaldo seduto accanto a Messi ai premi del calciatore europeo dell’anno a Monaco il ...

Alex Morgan contro Cristiano Ronaldo : “Come giocatore il numero uno - ma come uomo…” : Alex Morgan contro Cristiano Ronaldo. In un’intervista a Sports Illustrated la calciatrice americana, grande protagonista nell’ultimo Mondiale, ha attaccato il fuoriclasse della Juventus, in relazione alle accuse di stupro per il caso Mayorga. “Quando si guarda la sua storia penso ci siano molte prove rimaste nascoste e credo che alla fine il denaro renda possibile coprire certe cose – ha sottolineato la centravanti ...

Juventus - Tuttosport : tra Sarri e Cristiano Ronaldo ci sarebbe 'il patto dei 40 goal' : La Juventus è pronta a preparare il match contro la Fiorentina, previsto per sabato 14 settembre alle ore 15:00. In attesa del rientro di tutti i nazionali, Sarri ha ripreso ad allenare a pieno regime e ha quindi recuperato definitivamente dalla polmonite che lo ha costretto a fargli saltare le prime due partite di Serie A. Il tecnico toscano, come scrive Tuttosport, ha un importante obiettivo in questa stagione, valorizzare il gioco offensivo ...

Cristiano Ronaldo - intesa con la Nike lo blinderebbe in top club fino al 2026 (RUMORS) : La Juventus negli ultimi anni sta acquisendo sempre più blasone a livello mondiale, non solo per i risultati sportivi raggiunti ma anche per aver acquistato uno dei più forti (se non il più forte) giocatori al mondo: parliamo ovviamente di Cristiano Ronaldo, che oltre ad aver incrementato il livello tecnico della rosa ha evidentemente portato benefici commerciali alla società bianconera. Ora siamo all'inizio della sua seconda stagione in ...

Don Balon : Cristiano Ronaldo sarebbe lieto di accogliere Rakitic alla Juve a gennaio : La Juventus è già al lavoro in vista dell'importante match della 3ª giornata di Serie A che la vedrà impegnata sabato 14 settembre alle ore 15:00 in trasferta contro la Fiorentina. Il mercoledì successivo, invece, i bianconeri debutteranno in Champions League in casa dell'Atletico Madrid. Tuttavia, in questo periodo di sosta dei campionati per lasciare spazio alle nazionali, sta tenendo banco nuovamente il calciomercato, nonostante la sessione ...

Cristiano Ronaldo una macchina da soldi grazie anche alla Nike : CR7 una macchina da soldi. Cristiano infatti guadagnerà ben 162 milioni di euro dopo avere sottoscritto un contratto di sponsorizzazione

Serbia-Portogallo : Maksimovic sfida Cristiano Ronaldo : Pronti a scendere in campo Serbia-Portogallo, per le qualificazioni di Euro 2020. Maksimovic sfida di nuovo Cristiano Ronaldo. panchina per Mario Rui Serbia (4-2-3-1): Dimitrovic; Milenkovic, Maksimovic, Nastasic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Lazovic, Tadic, Kostic; Mitrovic. Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes; Ronaldo, Guedes, Bernardo Silva. L'articolo ...