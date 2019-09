Ciclismo | Milano-Torino 2019 | presentata la 100ma edizione | confermata la doppia scalata

Fonte : oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2019) È stataoggi a Magenta la. La classica più antica del mondo, nata nel 1876, quest’anno raggiunge la, che sarà nel segno della continuità, vista che verrà riproposto lo stesso percorso dello scorso anno, con partenza da Magenta e arrivo sul Colle di Superga dopo 179 km. A questa corsa, che si svolgerà mercoledì 9 ottobre, parteciperanno 21 squadre, di cui 16 World Tour e 5 Professional. Tra i corridori più attesi al via troveremo Egan Bernal, che dopo il trionfo al Tour de France, proverà a sfruttare le sue doti da scalatore per imporsi. Non sarà presente invece Thibaut Pinot, vincitore lo scorso anno, che ha già annunciato di aver concluso la sua stagione. Dando uno sguardo più approfondito al percorso, nella prima parte si attraverserà la pianura Padana per arrivare fino al Monferrato, dove ci sarà un tratto di saliscendi, mentre poi si ...

