Caterina Balivo in difficoltà Figlia di Pupo | “Ha il pis**lo rosa?”

Sevmi Fernando a Vieni da Me fa una confessione a Caterina Balivo : Vieni da Me, Sevmi Fernando dopo gli insulti razzisti: “La diversità un punto di forza” Ospite nella puntata di Vieni da Me di mercoledì 11 settembre, la terza classificata a Miss Italia Sevmi Tharuka Fernando ha raccontato la sua avventura al concorso di bellezza. La ragazza padovana si è contraddistinta dagli insulti razzisti che le sono state rivolte sui social. Ha genitori dello Sri Lanka e qualcuno non le ha perdonato il fatto ...

Vieni da me - Catherine Spaak a Caterina Balivo : “Mi fai paura“ : Vieni da me, Catherine Spaak a Caterina Balivo: “Mi fai paura quando mi guardi così!” Ospite della puntata di oggi di Vieni da me è stata una delle attrici e conduttrici più amate d’Italia, Catherine Spaak, che si è sottoposta alle “Domande al Buio” del led. E mentre Caterina Balivo stava cercando di mandare un filmato degli anni ’70 con la Spaak e Corrado, l’attrice che non aveva capito di che video ...

Caterina Balivo - Catherine Spaak la ‘bacchetta’ durante l’intervista : Caterina Balivo, Catherine Spaak la ‘bacchetta’ durante l’intervista: “Fareste mai una domanda così a Maurizio Costanzo?” Catherine Spaak è sbarcata nel salotto di Vieni da me ed è stata intervistata da Caterina Balivo. Tante le curiosità emerse; si è parlato a ruota libera di un po’ di tutto, sia della carriera professionale dell’attrice francese naturalizzata […] L'articolo Caterina Balivo, ...

Caterina Balivo scioccata prima di Vieni da Me : “Si è appena sposato!” : Vieni da Me: Caterina Balivo sconvolta dopo aver scoperto un matrimonio La conduttrice Caterina Balivo è tornata in televisione piena di energia e in forma smagliante, dopo la pausa estiva, al timone della seconda stagione di Vieni da Me. Questa mattina si è recata in edicola per acquistare qualche giornale di gossip. Dopo aver dato il buongiorno ai suoi followers, su Instagram ha messo al corrente tutti di una cosa scoperta sul settimanale ...

Vieni da Me - Caterina Balivo in lacrime nell'intervista con Miss Italia : Si è aperta oggi, 9 settembre la seconda edizione del programma televisivo Vieni da me, condotto ancora una volta da Caterina Balivo su Raiuno. La conduttrice campana ha conquistato tutti lo scorso anno con la sua spigliatezza e simpatia tant'è che la Rai l'ha riconfermata anche per questa seconda stagione. Subito emozioni nel corso del primo appuntamento, ospite in studio c'era Carolina Stramare, appena eletta Miss Italia. La Balivo si commuove ...

Caterina Balivo - gaffe a Vieni da me/ Conduttrice suggerisce domanda al pubblico e... : Caterina Balivo, gaffe a Vieni da me durante intervista a Massimo Boldi. La Conduttrice suggerisce domanda al pubblico e quel 'caffeuccio' all'ospite...

Caterina Balivo sfida in rosa Miss Italia : lacrime di Carolina Stramare a Vieni da Me : Caterina Balivo inizia la seconda stagione di Vieni da Me con ospiti speciali: Massimo Boldi e Miss Italia 2019, Carolina Stramare. Se il primo racconta del suo amore per la moglie, precocemente scomparsa, e gli anni duri della sua giovinezza quando perse il padre a soli 18 anni, la seconda si commuove dopo il video toccante dei nonni, Elena e Gianni. La Balivo è orgogliosa di ospitare a Vieni da Me la più bella d’Italia, fresca di ...

Carolina Stramare ricorda la mamma morta : Caterina Balivo in lacrime : Vieni da me, Carolina Stramare sulla morte della madre: “Non volevo passare per vittima” Poco fa Caterina Balivo, durante la prima puntata di Vieni da me, ha intervistato l’ultima Miss Italia, Carolina Stramare. Quest’ultima, ovviamente, ha parlato abbondantemente della sua esperienza alla manifestazione e dei suoi progetti futuri. Tuttavia ad un certo punto la conduttrice non le ha potuto non domandare della madre venuta ...

Vieni da Me : Caterina Balivo fa un annuncio e scoppia la polemica : Caterina Balivo fa un annuncio prima della diretta di Vieni da Me: è polemica Torna a partire da oggi, lunedì 9 settembre, Caterina Balivo alla guida di Vieni da Me, il contenitore del pomeriggio del primo canale della Tv di Stato che durante la pausa estiva è stato rimpiazzato nella stessa fascia oraria da Io e Te di Pierluigi Diaco. Prima di fare il suo debutto in questa nuova stagione televisiva, Caterina Balivo ha annunciato di aver finito ...

Vieni da Me : Caterina Balivo riparte con Miss Italia : Caterina Balivo Vieni da Me è l’invito che anche quest’anno Caterina Balivo rinnova nei confronti del telespettatore. Il contenitore del pomeriggio di Rai 1 – dopo la pausa estiva che ha visto nella stessa fascia oraria il supplente Pierluigi Diaco e il suo Io e Te - tornerà oggi alle 14.00, subito dopo il Tg1 delle 13.30, e si allungherà fino alle 16, in attesa del ritorno de Il Paradiso delle Signore. Confermato per una ...

Caterina Balivo dopo le polemiche : Miss Italia ospite di Vieni da Me : Vieni da Me anticipazioni: Caterina Balivo invita Miss Italia Carolina Stramare Da lunedì 9 settembre torna Vieni da Me, l’appuntamento fisso del pomeriggio di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì alle 13.55. Esattamente come nella scorsa stagione, i protagonisti della trasMissione saranno i tanti ospiti che Caterina Balivo accoglierà calorosamente nel suo salotto: dai personaggi più amati della televisione a quelli del cinema, della musica ...

Caterina Balivo emozionata per Miss Italia : la proposta a Carolina Stramare : Caterina Balivo: le emozioni a Miss Italia e l’invito ufficiale alla nuova eletta Carolina Stramare Caterina Balivo sta per tornare con la seconda edizione di Vieni da me, in partenza su Raiuno da domani (Lunedì 9 settembre 2019). Componente della giuria d’onore nell’ultima edizione di Miss Italia, la conduttrice campana ha invitato ufficialmente la nuova […] L'articolo Caterina Balivo emozionata per Miss Italia: la ...

Miss Italia - Caterina Balivo a brutto muso contro la Bianchetti : "Basta con questa ipocrisia" : Piccola tensione (che però non è passata inosservata) tra Caterina Balivo e Lorena Bianchetti durante la finale di Miss Italia andata in onda venerdì 6 settembre su Rai 1 e che ha visto vincere Carolina Stramare. Le due conduttrici, rispettivamente di Vieni da me e A sua immagine, si sono scontrate

Lorena Bianchetti affonda Caterina Balivo. Greco : “Hai ragione tu!” : Miss Italia, scontro Bianchetti-Balivo. Alessandro Greco difende Lorena: “Sono d’accordo con te!” E’ andata in onda ieri sera, venerdì 6 settembre 2019, la finale di Miss Italia 2019, rinominata Miss Italia 80 per via dell’ottantesimo compleanno dello storico concorso di bellezza che porta la firma di Patrizia Mirigliani. Un anniversario importante per la manifestazione, per l’occasione tornata nella sua ...