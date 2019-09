Autostrade | Toninelli | “Legge per la revoca delle concessioni era pronta | Salvini non

Autostrade - Toninelli racconta : “Ai concessionari dicevo ‘se aumentate le tariffe mi incazzo. Con me la solfa è finita - non scendo a patti con voi'” : “Il Ministero dei Trasporti era come la casa di Paperon de’ Paperoni abitata da anni dalla Banda Bassotti. Agli amministratori delegati concessionari delle Autostrade dicevo: ‘Ora con me la solfa è finita. Se aumentate le tariffe mi incazzo‘. Loro si sono trovati di fronte un ragazzo normale della provincia di Cremona e hanno capito che le cose sono cambiate“. È il racconto che ha fatto Danilo Toninelli alla ...

Autostrade : Toninelli - ‘bene Di Maio su concessioni - nostra identità non si baratta’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “Ottimo Luigi Di Maio, anche su concessioni Autostrade. Partire dalle nostre battaglie e dai nostri temi è fondamentale per un Governo che serva davvero al Paese. L’identità non si baratta con nulla. Solo in questo modo si arriva al vero cambiamento. Avanti così!”. Così in un tweet è il ministro uscente alle Infrastrutture e ai Trasporti, Danilo Toninelli commentando le parole del capo ...

Autostrade contro Toninelli per il no alla Gronda : "Così si perdono 6-10 anni" : È ancora scontro fra Autostrade per l’Italia e Danilo Toninelli. Stavolta la polemica fra l’azienda del gruppo Atlantia e il ministro delle Infrastrutture riguarda la Gronda di Genova, all’indomani della pubblicazione dell’analisi costi-benefici secondo cui bisogna individuare altre opzioni per l’infrastruttura.Secondo Autostrade “qualunque tipo di modifica del progetto farebbe ripartire da zero ...