Agcom | Pd e M5s non hanno i numeri | per scegliere il nuovo presidente che vigilerà su

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Il tempo stringe per le nomine, l’autorità di vigilanza per le telecomunicazioni e i media. Il 26 settembre scadrà la proroga concessa dal governo gialloverde all’attuale consiglio presieduto da Angelo Marcello Cardani. Ma, complice il cambio di governo, la partita è in pieno divenire. La ragione? Pd e M5s nonperin autonomia il. Di conseguenza, salvo un’intesa con la Lega, il governo Conte 2 dovrà scendere a patti con Forza Italia. E cioè con il partito che fa capo alla famiglia Berlusconi che proprio in questi giorni sta chiudendo la più importante operazione finanziaria del mondo televisivo italiano su cuidovrebbe vigilare. Il problema è particolarmente spinoso per via del meccanismo con cui viene conferito l’incarico che rischia di diventare “merce di scambio” in un clima politico decisamente confuso. ...

