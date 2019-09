Ufficiali iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max | specifiche | foto e prezzo per l’Italia

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 10 settembre 2019) In questi minuti si è concluso l'evento di presentazione dei nuovi11 Pro e11 Pro Max (molto più resistenti ad urti e cadute, lo premettiamo), che andranno a sostituire rispettivamenteXS eXS Max. L'elemento distintivo dei melafonini appena lanciati è sicuramente la camera bump di forma quadrata, che contiene tre diversi sensori, il flash LED ed il microfono. Il tiratore principale ed il teleobiettivo con zoom 2x vengono accompagnati da un grandangolo ultra-wide da 120°.11 Pro e11 Pro Max si affiancano ad11, il modello più economico chiamato a raccogliere l'eredità diXR.11 Pro La particolarità di questo esemplare, realizzato in acciaio inossidabile di tipo chirurgico sul fronte e rivestimento in vetro sul retro (in un unico blocco, come la mela ha voluto precisare), è lo schermo OLED da 5.8 pollici con ...

