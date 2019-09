“Tra l’uomo e lo squalo | la bestia è l’uomo | ogni anno ne uccidiamo migliaia | è un

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) “Avete mai pensato alla fragilità degli Squali? Probabilmente no. Ne sono sicuro.parlo con decine e decine di persone, che vengono in visita al Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone, di questi animali. Molti non snulla, altri conoscono solo verità cinematografiche, ma la maggior di loro si trova d’accordo sul fatto che fpaura, che sono animali pericolosi da cui stare alla larga, e per questo faticano a pensare che sono invece così fragili. Quando però ci si trova davanti a unoCapopiatto di 3,60 mt per circa 400 kg, non ci sono dubbi, tutta la loro fragilità è davanti ai tuoi occhi, non né puoi evitarla, né ignorarla. Trae lo, la. Noi, siamo certamente più pericolosi., a causa del nostro stile di vita,di squali di diverse specie. Dalla pesca intensiva all’inquinamento, ma molto ...

LegaSalvini : #Salvini: Il programma del governo a guida PD? L’antipatia per Salvini e per la Lega. Per fare un dispetto a me, ri… - nicola99baldan : RT @cris_cersei: Luigi non muove un muscolo da ore. E' in fortissimo imbarazzo, seduto tra Franceschini e l'uomo che sta tentando di fotter… - pa18gi : RT @ApacheRossonero: Quando vuoi dimostrare che l'anello mancante tra l'uomo e la scimmia esiste.. -