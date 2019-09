Tour of Britain 2019 | risultato quarto tappa | van der Poel vince in solitaria | leader con

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) Mathieu van derha vinto la quartadelof, 173 km particolarmente mossi da Gateshead a Kendal. L’olandese si è imposto per distacco, mettendo in scena un’azione conclusiva di forza che gli ha permesso di staccare Jasper de Buyst e Simon Clarke per tre secondi. Matteo Trentin ha concluso in nona posizione a tre secondi dal vincitore che, grazie agli abbuoni, diventa nuovodella classifica generale con un solo secondo di vantaggio sull’azzurro il quale ha dovuto salutare momentaneamente il simbolo del primato conquistato due giorni fa. La frazione è partita in maniera rapida e dopo 35 km si è formata la fuga di giornata con Dylan van Baarle, Axel Domont ed Eddie Dunbar i quali ottengono un vantaggio massimo di tre minuti. Attorno al centesimo chilometro Dunbar si arrende sulla salita di Sedbergh, van Baarle prova un tentativo solitario ma ...

