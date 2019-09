Tiro a volo | Europei Lonato 2019 | il double trap è tutto azzurro Titoli per Di Spigno

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) Dopo le gare di, aglididel Gardadiè stata la volta delle gare di. Non si ferma praticamente mai il programma della rassegna continentale all’interno dell’impianto bresciano che oggi ha assegnato, nella specialità in questione, altri tre: quello riservato agli uomini, quello per le donne e quello per i ragazzi della juniores. L’inossidabile Daniele Di– classe ’74 – si è aggiudicato il titolo maschile superando allo shoot off Ignazio Maria Tronca: dopo i 133/150 per entrambi, il romano ingaggia uno spareggio palpitante con il rivale che si risolve a suo favore per 7-6. Il bronzo va invece ad Andrea Vescovi, capace di salire sull’ultimo gradino disponibile del podio col punteggio di 128/150. Al femminile invece la vittoria è andata a Claudia De Luca, ormai vera e propria ...

