Tennis | WTA Nanchang 2019 | esordio vincente per Shuai Zhang | fuori Yafan Wang

Tennis - Ranking WTA (9 settembre 2019) : Ashleigh Barty torna sul trono mondiale - Bianca Andreescu al numero 5 : Cambia la testa della classifica mondiale WTA al termine degli US Open: sul trono risale l’australiana Ashleigh Barty, che spodesta la nipponica Naomi Osaka, scesa addirittura al numero 4, con soli undici punti di margine sulla canadese Bianca Vanessa Andreescu, che irrompe in top ten direttamente al numero 5. Top 10 WTA (Ranking al 09.09.2019) 1 Ashleigh Barty (Australia) 6501 2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 6125 3 Elina Svitolina ...

Tennis - WTA Nanchang 2019 : avanti Magda Linette e Rebecca Peterson - fuori Sara Errani : Si è conclusa la prima giornata del WTA International di Nanchang, in cui si sono disputati sette incontri di primo turno per aprire la parte asiatica del circuito femminile. Quattro teste di serie erano impegnate oggi, e tutte si sono messe in luce senza particolari problemi. La polacca Magda Linette, terza testa di serie, ha superato senza problemi la qualificata messicana Giuliana Olmos (373 del mondo) per 6-3 6-2, e sfiderà la wild card ...

Tennis - WTA Hiroshima 2019 : risultati di lunedì 9 settembre. Bene Kudermetova - Van Uytvanck e Diyas : E’ cominciata l’undicesima edizione del Japan Women’s Open Tennis, torneo di categoria WTA International, che si disputa per il secondo anno consecutivo nella città di Hiroshima, al Regional Park Tennis Stadium. In questa prima giornata, con le qualificazioni ancora da terminare, si sono disputati cinque incontri di primo turno e le teste di serie del tabellone impegnate, la russa Veronika Kudermetova (nella foto), la belga Alison Van Uytvanck e ...

Tennis - WTA Nanchang 2019 : Sara Errani sconfitta in due set al primo turno da Dalila Jakupovic : Si conclude al primo turno il WTA di Nanchang per Sara Errani. L’azzurra, al rientro in campo dopo uno stop forzato di alcune settimane, è stata sconfitta in 53 minuti dalla slovena Dalila Jakupovic con il punteggio di 6-1 6-1. Per quest’ultima il confronto di secondo turno sarà contro l’ucraina Kateryna Kozlova o l’ungherese Greta Arn, che non s’arrende ai quarant’anni dopo aver ripreso, a tre anni e mezzo ...

Tennis - Ranking WTA (26 agosto) : Naomi Osaka sul trono - Camila Giorgi guadagna posizioni : Piccole variazioni per quanto concerne il Ranking WTA del Tennis, nel giorno in cui prenderà il via lo US Open. Naomi Osaka, vincitrice del Major statunitense l’anno passato, è sempre in vetta alla classifica, a precedere l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova. A seguire troviamo la rumena Simona Halep, l’ucraina Elina Svitolina, l’altra ceca Petra Kvitova, la belga Kiki Bertens, l’americana Serena ...

Tennis - WTA New York 2019 : Camila Giorgi rimontata e battuta in finale da Magda Linette : Nella finale del WTA International di New York, il NYJTL Bronx Open, torneo inedito per il circuito femminile, Camila Giorgi spreca un break di vantaggio nel terzo set, oltretutto dopo essere stata avanti di un parziale, e viene battuta col punteggio di 5-7 7-5 6-4. Inizio di match terrificante per le due Tenniste con quattro break nei primi cinque game, Linette lo subisce nel primo e nel quinto e Giorgi nel secondo e nel quarto commettendo ...

Tennis - WTA New York 2019 : Camila Giorgi in finale! Rimontata e battuta Qiang Wang - quattro match point annullati : Seconda finale sul circuito WTA in poche settimane per Camila Giorgi. L’italiana ha superato nella semifinale del WTA International di New York, che si gioca nel Bronx, la cinese Qiang Wang, numero 1 del seeding e 18 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(6) e annullando ben quattro match point alla sua avversaria in 2 ore e 39 minuti di autentica battaglia. L’avversaria dell’azzurra sarà la polacca Magda Linette, ...

Tennis - WTA New York 2019 : è Magda Linette la prima finalista - battuta in due set Katerina Siniakova : E’ Magda Linette la prima finalista del Bronx Open sul cemento di New York, la polacca ha battuto la ceca Katerina Siniakova col punteggio di 7-6 6-2. Primo set molto combattuto con Siniakova che brekka subito l’avversaria ma perde il vantaggio nel quarto game, strappa di nuovo il servizio a Linette nel nono ma si fa controbrekkare immediatamente mentre serve per il set. La polacca salva tre palle break nell’undicesimo game e a sua volta manca ...

Tennis - WTA New York 2019 : è Qiang Wang - numero 1 del tabellone - l’avversaria di Camila Giorgi in semifinale : Sarà la cinese Qiang Wang, numero 18 del mondo e testa di serie numero 1 del torneo, l’avversaria di Camila Giorgi nella semifinale del NYJTL Bronx Open di domani sul cemento di New York. La 27enne di Tientsin ha sconfitto in una partita illogica, tipica del Tennis femminile contemporaneo, la lucky loser russa Anna Blinkova col punteggio di 0-6 6-1 6-4 in un’ora e 38 minuti di gioco. Preso il cappotto nel primo set, nel secondo la cinese ha ...

Tennis - WTA New York 2019 : Camila Giorgi in semifinale nel Bronx - travolta Alizé Cornet in un’ora : Nettissimo successo per Camila Giorgi in quel del Bronx, a New York, nell’ultimo torneo WTA prima degli US Open. La marchigiana supera, nei quarti, con il punteggio di 6-2 6-1 la francese Alizé Cornet, che non incontrava dal 2017. Si tratta del suo quarto successo consecutivo contro la transalpina, che le regala la sfida con una tra la cinese Qiang Wang e la russa Anna Blinkova. L’azzurra, come minimo, sarà numero 55 del ranking ...

Tennis - WTA New York 2019 : quarti di finale per Qiang Wang e Karolina Muchova : Si sono disputati i quattro rimanenti match di secondo turno nel WTA del Bronx, nel pieno di New York, con il relativo completamento del quadro dei quarti di finale. Nella parte alta del tabellone, la cinese Qiang Wang, numero 1 del seeding, si impone senza particolari problemi nei confronti della francese Fiona Ferro, che nel 6-1 6-4 ha un’unica infruttuosa opportunità, a inizio secondo set, per riuscire a cambiare le sorti del match. ...

Tennis - WTA New York 2019 : promosse ai quarti Camila Giorgi e Katerina Siniakova - due ritiri in quattro match! : Completati nella notte italiana i primi quattro incontri degli ottavi del torneo WTA International di New York: sul cemento outdoor statunitense ci sono buone notizie per l’Italia, infatti avanza ai quarti di finale l’unica azzurra impegnata, Camila Giorgi, che rimonta e batte la tedesca Andrea Petkovic con il punteggio di 3-6 7-5 7-6 (3). Nel prossimo turno l’italiana però affronterà un’avversaria molto più riposata, ...

Tennis - WTA New York 2019 : Camila Giorgi ai quarti di finale - rimontata e battuta Andrea Petkovic : Nel secondo turno del WTA International sul cemento di New York, denominato NYJTL Bronx Open, Camila Giorgi approda ai quarti di finale battendo dopo quasi tre ore di battaglia la tedesca Andrea Petkovic col punteggio di 3-6 7-5 7-6. Due break nel terzo e nel nono game decidono il primo set a favore di Petkovic che se lo aggiudica in 33 minuti senza concedere neanche una palla break e cedendo solo tre punti sulla propria battuta. Camila perde ...