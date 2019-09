Super Smash Bros Ultimate | annunciato un portale dedicato ai tornei

Nintendo apre un nuovo portale per i Tornei di Super Smash Bros Ultimate : I giocatori di Super Smash Bros. Ultimate di tutti i livelli di abilità possono accedere al nuovo portale Tornei Super Smash Bros. Ultimate di Nintendo of Europe per scoprire come possono partecipare alle competizioni in programma in tutta Europa. Partecipare ai Tornei locali è molto più che semplicemente vincere o perdere: è un ottimo modo di incontrare altri concorrenti, migliorare le proprie ...

Grazie al creatore di Super Smash Bros - Xbox è ora di tendenza su Twitter in Giappone : Durante uno speciale Direct dedicato a Super Smash Bros. Ultimate, il creatore della saga Masahiro Sakurai ha presentato il nuovo DLC dedicato Banjo-Kazooie.Dovete sapere che la serie Banjo-Kazooie era in origine disponibile sulle piattaforme Nintendo ma come lo stesso Sakurai ha spiegato durante l'evento, Microsoft ha acquisito Rare (lo studio creatore della saga) nel 2002 ed è ora in possesso dei diritti dell'IP. Sakurai ha ovviamente ammesso ...

Tracer di Overwatch si unirà ai combattenti di Super Smash Bros. Ultimate? : Le speculazioni sulla versione Switch di Overwatch stanno invadendo la rete. Innanzitutto, è stata rimossa la pagina Amazon che mostrava il case a tema per la console ibrida: dopo l'avvistamento dell'accessorio, in molti hanno pensato a un imminente annuncio del gioco per Switch. Ora l'hype raggiunge nuove vette, perché, stando ai rumor, Tracer, il personaggio di Overwatch, dovrebbe essere il prossimo combattente di Super Smash Bros. Ultimate in ...

Super Smash Bros - cani adatti alla pet therapy per alleviare l'ansia nei giocatori durante i tornei : Per il prossimo torneo di Super Smash Bros. che si terrà a Detroit, gli organizzatori hanno annunciato l'arrivo di cinque cani adatti alla pet therapy che aiuteranno i giocatori ad affrontare l'ansia prima e dopo la competizione.L'idea è stata concepita da Laura Rall, una studentessa dell'Università del Michigan che sta lavorando a un master in assistenza sociale e che è una volontaria presso The Big House. Rall ha dichiarato di aver ...

EVO 2019 : Super Smash Bros. Ultimate è il titolo più visto della storia : La finale di Super Smash Bros. Ultimate è stata la più vista in tutta la storia dell'EVO, ovvero competizione tutta dedicata ai picchiaduro. Il titolo Nintendo è stato l'ultimo ad essere trasmesso ed ha raggiunto il picco di 279.000 spettatori su Twitch, segnando un record niente male.La notizia è stata data dal consulente esport Rod Slasher Breslau su Twitter, affermando anche che Dragon Ball FighterZ ha mantenuto il record del più alto numero ...