Non è mai troppo tardi | il maestro Alberto Manzi torna in tv

Formula 1 - Jean Alesi si lancia in un paragone azzardato : “Leclerc? Non farebbe mai una cosa sporca - come… Senna” : L’ex pilota francese si è soffermato sulle qualità di Leclerc, facendo anche un paragone piuttosto azzardato Le due vittorie ottenuta a Spa e Monza hanno acceso definitivamente i riflettori su Charles Leclerc, diventato improvvisamente il catalizzatore di tutte le attenzioni all’interno del box Ferrari. Lapresse Soppiantato Vettel grazie ad una gara perfetta sul circuito italiano, il monegasco adesso non ha nessuna intenzione ...

Roberto Perotti : “Il governo si sta illudendo - l’Europa Non cambierà mai le sue regole” : Secondo l’ex rettore della Bocconi ed ex commissario alla spending review, Conte e Mattarella stanno alimentando false speranze: “Ci daranno un po' di flessibilità, perché non c’è più Salvini. Ma per realizzare il programma del Conte Bis servono troppi soldi. Cambiare le regole? I Paesi del Nord non vogliono”.Continua a leggere

Consip - Scafarto davanti al gup Forleo : “Non ho mai messo a rischio l’indagine” : “Non ho mai messo a rischio l’indagine, non ho mai rivelato alcuna notizia coperta da segreto: questa è la verità e spero che venga affermata anche dal punto di vista giudiziario”. Sono le parole del maggiore dei carabinieri Gianpaolo Scafarto, ex ufficiale del Noe, durante le dichiarazioni spontanee davanti al gup di Roma, Clementina Forleo, nell’ambito dell’udienza preliminare del procedimento sul caso Consip che vede ...

Governo : Conte - ‘reddito cittadinanza mai in discussione - Non smantelliamo welfare’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Sul reddito di cittadinanza, qualcuno si è interrogato: cosa farete? Il reddito di cittadinanza è una misura di protezione sociale che rimarrà assolutamente in piedi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. “Non intendiamo affatto smantellare le misure di protezione sociale e welfare ma anzi nei ventinove punti del programma le misure di welfare a favore dei ...

Non ERA MAI SUCCESSO. ECCO COSA STA SUCCEDENDO A CASAPOUND E A FORZA NUOVA. : CASAPOUND azzerata su Facebook e Instagram. A sorpresa sono scomparse dai social tutte le pagine ‘istituzionali’ del movimento guidato da Gianluca Iannone, a cominciare dalla pagina principale, ‘CASAPOUND Italia’, ‘certificata’ da Fb con tanto di spunta blu e con ben 280mila follower, e decine e decine di profili personali di militanti della tartaruga frecciata. “Facebook e Instagram ci cancellano ...

NBA – Lakers - lo strano indizio di Wade : “ho smesso - ma sono in forma. Non si può mai sapere…” : Dwyane Wade si è trasferito a Los Angeles dopo il ritiro: l’ex cestista degli Heat ha smesso con l’NBA ma è ancora in forma. Possibile aiuto per i Lakers in stagione? Dwyane Wade ha appeso la casacca al chiodo al termine della passata stagione. La guardia degli Heat ha spiegato di avere ancora qualche anno da poter offrire a buoni livelli, ma di aver preferito un ritiro dignitoso in buone condizioni fisiche. Nel suo futuro ci sarà la ...

Sara Dossena : «Il recupero? Non va mai sottovalutato» : Sara Dossena: «Il recupero? Non va mai sottovalutato»Sara Dossena: «Il recupero? Non va mai sottovalutato»Sara Dossena: «Il recupero? Non va mai sottovalutato»Sara Dossena: «Il recupero? Non va mai sottovalutato»Sara Dossena: «Il recupero? Non va mai sottovalutato»Sara Dossena: «Il recupero? Non va mai sottovalutato»«Troppo spesso il momento del recupero, che fa parte dell’allenamento e quindi della vita di un atleta, viene sottovalutato». A ...

Karina Cascella : “A Venezia 2019 gente che Non ha mai visto un film - le star ci ridono dietro” : Karina Cascella dice la sua sulla parata di influencer ed ex volti dei reality show che hanno sfilato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019. “Sul red carpet c’è gente che non ha mai letto un libro o visto un film” lamenta l’ex opinionista di Uomini e Donne, che conclude: “La verità è che le star ci ridono dietro”.Continua a leggere

Mondiali Basket 2019 – Che beffa per la Lituania! La Fiba riconosce l’errore arbitrale - ma il risultato ormai Non cambia : Clamoroso ai Mondiali di Basket 2019: la Fiba riconosce un errore arbitrale ai danni della Lituania, ma il risultato non cambia Continua lo spettacolo dei Mondiali di Basket 2019, anche senza gli azzurri in campo tanti sono i motivi per continuare a seguire la rassegna iridata, nella quale non mancano le polemiche. Nella sfida di sabato a Nanchino tra Francia e Lituania, la squadra transalpina ha beneficiato di un errore arbitrale nei ...

US Open 2019 : Serena Williams - un 24° Slam che rischia di Non arrivare mai dopo le ultime quattro finali perse : Serena Williams ha perso, con quella di stanotte, la sua quarta finale Slam consecutiva, rinviando ancora una volta il suo sogno di vincere il ventiquattresimo torneo maggiore in carriera. A toglierle il primato in coabitazione con Margaret Court è stata la canadese Bianca Andreescu, che del tennis femminile potrebbe prendere le redini in un futuro neanche tanto lontano, se riuscisse a evitare infortuni in serie. Per quel che riguarda ...

Governo-Ue - Moavero : “Rapporti cambiati? Positivo”. Monti : “M5s mai anti-Europa se Renzi Non avesse bloccato dialogo un anno fa” : Mercati e Unione europea partigiani con Roma ancora prima di passare dalle parole ai fatti? “Perché no?”, è il coro di risposte di professori, ex ministri e politici intervenuti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Mentre Mario Monti rivendica di aver sempre pensato che i pentastellati non fossero anti europeisti, Pier Carlo Padoan invoca la ritrovata credibilità dell’esecutivo Conte una volta rimescolate le carte. Perfino l’ex ministro Enzo ...

Conte 2 - Telese a Salvini : “A Di Maio ha offerto Palazzo Chigi?”. L’ex ministro Non risponde e attacca Conte e il M5s : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e uno dei conduttori, Luca Telese, sulla narrazione esposta dalL’ex ministro dell’Interno circa la crisi di governo. Salvini attacca in primis il M5s: “Il mio è stato un atto di onestà e di amore per l’Italia. Nessun altro partito al mondo avrebbe messo in discussione sette ministeri, perché c’era un governo fermo da mesi che non approvava nulla. Ho sottovalutato la fame ...

Giovane coppia si sposa - ma dopo un anno il marito chiede il divorzio - la moglie è così timida che Non hanno mai consumato - lei la prima notte aveva dormito avvolta da una coperta : Un ragazzo di Taipei ha chiesto e ottenuto il divorzio perché la moglie era molto timida e dopo un anno di matrimonio non erano mai riusciti ad avere un rapporto. I due lavorano come insegnanti e si erano conosciuti tramite un’agenzia d’incontri, avevano iniziato a frequentarsi e dopo solo tre mesi di fidanzamento si erano sposati. I problemi per il Giovane di Taipei erano iniziati già il primo giorno di nozze. Lei sembrava avesse ...

Mala del Brenta - Antonio Pandolfo tornerà in libertà il 28 ottobre. Chi è ‘Marietto’ - il vice di Maniero che Non ha mai collaborato coi pm : Era stato arrestato alle 7.15 del 7 dicembre 1994 mentre si nascondeva in una villetta a Prozzolo di Camponogara, in provincia di Venezia, quasi sei mesi dopo essere evaso dal carcere Due Palazzi di Padova, dove un commando lo aveva liberato insieme all’allora boss della Mala del Brenta Felice Maniero e ad altri quattro banditi. Antonio Pandolfo, detto ‘Marietto’, ex braccio destro di ‘Faccia d’angelo’, verrà liberato il prossimo 29 ottobre, ...