Milano | travestito da Joker in metropolitana | denunciato per procurato allarme

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) È sicuramente il nemico più feroce di Batman e forse l’attesa per il film che ha appena vinto il Leone d’oro al Festival di Venezia ha giocato un ruolo nella paura che ha spinto alcune persone a chiamare il 112 perché un uomo si aggirava vestito danella stazione delladi. Erano le 19.30 quando a Moscova, in pieno centro, il pagliaccio con una pistola finta nella cintola dei pantaloni ha innescato il panico. La circolazione dellaè stata sospesa per alcuni minuti. Ed è anche per questo che, un uomo di 36 anni, una volta individuato è statoper. L’uomo, truccato da pagliaccio econ un paio di ali rosa, che stando alla ricostruzione dei presenti non avrebbe avuto atteggiamenti ambigui o minacciosi, ha cercato di spiegare che stava andando a una festa e che l’arma aveva anche il ...

