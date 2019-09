Migranti : gli ultimi 5 naufraghi lasciano nave Alan Kurdi - sbarcati a Malta : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Gli ultimi cinque naufraghi rimasti a bordo della nave Alan Kurdi della ong Sea eye hanno lasciato questa sera l’imbarcazione per raggiungere l’isola di Malta. La conferma arriva dalla stessa ong. “La sesta missione di Alan Kurd finisce oggi”, scrive su Twitter. L'articolo Migranti: gli ultimi 5 naufraghi lasciano nave Alan Kurdi, sbarcati a Malta sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti : gli ultimi 5 naufraghi lasciano nave Alan Kurdi - sbarcati a Malta : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Gli ultimi cinque naufraghi rimasti a bordo della nave Alan Kurdi della ong Sea eye hanno lasciato questa sera l’imbarcazione per raggiungere l’isola di Malta. La conferma arriva dalla stessa ong. “La sesta missione di Alan Kurd finisce oggi”, scrive su Twitter. L'articolo Migranti: gli ultimi 5 naufraghi lasciano nave Alan Kurdi, sbarcati a Malta sembra essere il primo su ...

L'Ue di von der Leyen : «Patto su Migranti e asilo». Gentiloni agli Affari Economici : Paolo Gentiloni nominato commissario agli Affari Economici. La presidente eletta Ursula von der Leyen ha designato Gentiloni commissario agli Affari Economici delL'Ue. È la prima volta che...

L'Ue di von der Leyen : «Patto su Migranti e asilo». Gentiloni agli Affari Economici : Paolo Gentiloni nominato commissario agli Affari Economici. La presidente eletta Ursula von der Leyen ha designato Gentiloni commissario agli Affari Economici delL'Ue. È la prima volta che...

Alan Kurdi - sbarcano a Malta gli ultimi 5 Migranti : saranno divisi in due Paesi Ue : Gli ultimi cinque migranti che si trovano a bordo della Alan Kurdi, la nave della Ong tedesca Sea-Eye, verranno fatti sbarcare a Malta e di qui trasferiti in altri Paesi dell'Unione Europea. A renderlo noto è il governo maltese. Ancora in attesa di un porto sicuro la Ocean Viking, che ha a bordo 84 persone.Continua a leggere

Migranti - soccorso in mare e lotta all’indifferenza. Se vogliamo ‘discontinuità’ - partiamo da qui : Difficile negare che il punto di riferimento centrale dei vari ordinamenti, dal livello internazionale a quello locale, sia oggi costituito dalla salvaguardia della persona umana e della sua possibilità di svilupparsi in modo pieno e armonico. Le migliaia e migliaia di morti annegati nel Mediterraneo negli ultimi anni costituiscono però una situazione di assoluta negazione, nei fatti, di questi valori fondamentali. Secondo il diritto, non ...

Papa : “Accogliere Migranti e riconoscerne i diritti” : Città del Vaticano, 9 set. (AdnKronos) – di Enzo BonaiutoI migranti non vanno respinti o emarginati, ma vanno accolti riconoscendo quelli che sono i loro diritti. Papa Francesco esalta in tal senso l’esempio delle isole Mauritius, terza tappa dopo Mozambico e Madagascar del suo viaggio apostolico in Africa, ricordando la storia multiculturale e multirazziale del Paese, nel discorso rivolto al presidente Barlen Vyapoory, al ...

Sbarchi Migranti - Porro : 'Porti aperti e redistribuzione? Voglio vedere' : Dal governo gialloverde a quello giallorosso. Cambia l'alleato per il Movimento Cinque Stelle, dalla Lega si passa al Partito Democratico e la variazione non è solo cromatica. E' attesa infatti, una diversa direzione politica, con particolare riferimento a quella dovrà essere una linea di discontinuità rispetto al recente passato. Ce la si aspetta soprattutto in tema di immigrazione, considerato quanto le politiche leghiste nei confronti delle ...

Alan Kurdi - evacuati 5 Migranti. Cecilia Strada : “Uno ha cercato di togliersi la vita”. Orfini (Pd) : “Ora discontinuità : via le politiche di Salvini” : “Uno dei naufraghi ha già cercato di togliersi la vita a bordo della Alan Kurdi, ancora bloccata in acque internazionali”. È il testo di un tweet dell’ex presidente di Emergency Cecilia Strada, che si trova a bordo dell’imbarcazione ferma al largo delle coste maltesi con 13 migranti, di cui 8 bambini salvati il 1 settembre. “Malta dovrebbe indicare un porto sicuro – ha aggiunto – ma non lo fa, l’Italia ha ...

Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha impugnato una legge del Friuli Venezia Giulia perché discriminatoria verso i Migranti : Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha deciso di impugnare una legge del Friuli Venezia Giulia perché Conteneva elementi discriminatori sul tema dell’immigrazione e perché alcune sue norme violavano la «competenza esclusiva statale». La decisione è arrivata su

Migranti - il Consiglio dei ministri su proposta di Boccia impugna legge del Friuli Venezia Giulia : “Disposizioni discriminatorie” : Il primo Consiglio dei ministri del governo Conte 2 ha deciso di impugnare la legge regionale del Friuli Venezia Giulia perché “numerose disposizioni sono risultate eccedere dalle competenze Statutarie della Regione”. La proposta è arrivata dal neo- ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. In particolare, “talune disposizioni in materia di immigrazione appaiono discriminatorie, in contrasto con i ...

Governo. Migranti - collocazione dell’Italia tra Usa e Oriente - rapporti con Parigi : i dossier sul tavolo di Di Maio al ministero degli Esteri : La gestione dei flussi migratori e la collocazione dell’Italia nel delicato equilibrio geopolitico tra gli Stati Uniti e l’Oriente. Ma anche i rapporti con la Francia. Sono principali dossier di politica estera che attendono Luigi Di Maio alla Farnesina. Che in un post su Facebook annovera “l’attenzione verso l’Africa” e “il tema delle migrazioni” tra “le linee guida su cui costruirò il mio ...

Luciana Lamorgese - chi è la prefetta che sarà ministra dell’Interno. E sui Migranti disse : “Bisogna accogliere nelle regole” : Dal continuo sbraitare contro i migranti di Matteo Salvini all’esperienza in materia di Luciana Lamorgese, che con la gestione della loro accoglienza ha avuto a che fare prima come prefetta di Venezia, poi di Milano. È quello del Viminale uno dei passaggi di mano maggiormente all’insegna della discontinuità tra primo governo Conte e secondo. Dal leader della Lega a una figura tecnica, come – dicono i retroscena – auspicava il presidente della ...

Ue : 5 Paesi pronti a accogliere Migranti : 14.20 I migranti a bordo della nave Eleonore dell'ong tedesca Mission Lifeline, entrata ieri nel porto di Pozzallo con 104 persone a bordo, saranno ricollocati in Germania, Lussemburgo, Irlanda, Portogallo e Francia. Lo fa sapere una portavoce della Commissione europea. La Commissione si è occupata del coordinamento dell'accoglienza su richiesta della Germania, ma non è coinvolta in modo diretto nelle vicende della Mare Jonio e della Alan ...