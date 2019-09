Incendi in Amazzonia | per il governo la situazione è quasi “sotto controllo”

Incendi in Amazzonia - 265 specie già in grave pericolo minacciate dalle fiamme : l’allarme del WWF : Centinaia di specie animali e vegetali già fortmente minacciate rischiano di crollare a causa dei devastanti Incendi che stanno divorando la Foresta Amazzanica. Tra esse l'armadillo gigante, il pecari labiato e il tinamo gigante. A lanciare l'allarme il WWF, in occasione dell'AMAZON DAY che si celebra in Brasile dal 1850 per la fondazione della provincia di Amazonas, oggi uno Stato.Continua a leggere

Amazzonia : 265 specie già a rischio sono ulteriormente minacciate dagli Incendi : Si aggrava di giorno in giorno la situazione degli incendi in Amazzonia e il WWF lancia l’allarme “per la fauna e la flora già a rischio di questa preziosa ecoregione che conta una notevolissima quantità di specie: gli incendi rischiano di dare il ‘colpo di grazia’ a 265 specie già classificate in grave pericolo, 180 animali e 85 vegetali. Il 76% di queste sono poste sotto varie forme di tutela come la Conservation Units o il National ...

Brasile - Amazzonia in fiamme : settembre inizia con quasi mille Incendi : settembre 2019 è iniziato con 980 focolai di incendio del bioma dell’Amazzonia, secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale per le ricerche spaziali brasiliano. I dati – riporta G1 – si riferiscono a domenica scorsa e sono i più recenti del Programma incendi dell’Istituto, che viene aggiornato quotidianamente. Il primo giorno di settembre 2018 si sono registrati invece 880 incendi. La media mensile degli ultimi ...

Amazzonia in fiamme : Bolsonaro salterà il summit sugli Incendi - ordine del medico : Jair Bolsonaro salterà il summit regionale sugli incendi che stanno devastando l’Amazzonia: lo ha reso noto un portavoce, precisando che si tratta di un ordine del medico in vista dell’intervento chirurgico al quale il presidente brasiliano deve sottoporsi domenica prossima. Il Brasile potrebbe inviare un rappresentante al posto di Bolsonaro o chiedere di rinviare il vertice. Il presidente sarà sottoposto ad un intervento chirurgico ...

Amazzonia in fiamme - appiccati altri 2mila Incendi in 48 ore dopo il divieto imposto dal governo : Nonostante il divieto di appiccare incendi imposto dal governo Bolsonaro per arginare la distruzione della Foresta Amazzonica, a 48 ore dall'emanazione del nuovo decreto sono stati registrati altri 4mila roghi, 2mila dei quali proprio nel cuore del "polmone verde" della Terra. E la situazione potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane.Continua a leggere

Incendi Amazzonia : “E’ una corsa contro il tempo - il WWF impegnato su più fronti in Brasile e Bolivia” : È una vera e propria corsa contro il tempo quella in atto in queste settimane in Amazzonia: il pericolo da scongiurare è che vada in fumo una percentuale di foresta, appena il 5%, oltre al 20% già perduto, prima che si arrivi a un punto di non ritorno (tipping point) oltrepassato il quale la foresta amazzonica non sarà più in grado di contribuire alla regolazione del clima globale. corsa contro il tempo anche per proteggere le comunità locali ...

Incendi Amazzonia - il Presidente del Cile : “Invieremo altri 4 aerei in soccorso” : Continua l’allerta in Amazzonia, devastata dagli Incendi: il Cile invierà altri quattro aerei per aiutare a combattere gli roghi, lo ha detto il Presidente Sebastian Pinera. “Il Cile sta già collaborando con un aereo AT-8, che è in grado di trasportare 3 mila litri d’acqua a ogni viaggio. A breve invieremo quattro velivoli simili in Brasile”, ha detto Pinera, secondo cui il Cile ha anche offerto sostegno alla Bolivia. ...

Incendi Amazzonia - Bolsonaro Jr : “Non ci dobbiamo prostituire” : Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente Jair Bolsonaro e presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati brasiliana, ha detto che il suo paese non si deve “prostituire” per ottenere assistenza internazionale per la protezione ambientale dell’Amazzonia. In dichiarazioni diffuse da G1, il sito news della Globo, Eduardo Bolsonaro si e’ chiesto: “dobbiamo rimanere qui, accettando fondi per ...

Incendi Amazzonia - WWF : “Tre ecoregioni sotto scacco del fuoco nell’area fra Bolivia - Brasile e Paraguay” : L’Amazzonia è ancora sotto scacco: da un lato la natura divorata dalle fiamme, dall’altro popolazioni che restano senza spazi per vivere e sostenersi. Per capire quali siano le ‘micce’ che hanno scatenato questo inferno e come si stia affrontando questa emergenza, il WWF ha raccolto la testimonianza di Jordi Surkin, direttore dell’Unità di Coordinamento Amazzonica del WWF Latino America che vive e lavora in una delle aree più colpite della ...

Incendi Amazzonia : un primo “aereo G7” decollato per il Paraguay : Un primo canadair finanziato con gli aiuti d’urgenza decisi lunedì dal G7 è decollato ieri dalla regione latinoamericana in direzione del Paraguay, in coordinamento con il Cile. Lo ha annunciato oggi l’Eiseo. Altri decolleranno dalla regione “nelle prossime ore soprattutto verso la Bolivia”, ha precisato la presidenza francese. Una valutazione iniziale delle esigenze dei Paesi amazzonici, effettuata dal Cile, ha ...

Dopo l’Amazzonia - anche il Bacino del Congo è a rischio fiamme : il 2019 registrato come l’anno degli Incendi : E’ molto probabile che al 2019 verrà conferito lo spiacevole riconoscimento dell’anno dei grandi incendi e della scomparsa di alcuni dei monumenti storici più importanti che compongono il patrimonio umano. Con la stagione degli incendi in Amazzonia che sta giungendo al suo apice, gli scienziati che adoperano i satelliti della NASA per registrare e tenere sotto controllo le attività nell’area, hanno confermato un incremento del ...

Incendi : il segretario generale dell’ONU vuole summit sull’Amazzonia : Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha discusso giovedì l’idea di organizzare un incontro a margine dell’Assemblea generale il mese prossimo per discutere della situazione in Amazzonia, la più grande foresta pluviale del mondo, in cui gli Incendi sono in aumento. “La situazione in Amazzonia è chiaramente molto seria”, ha dichiarato Antonio Guterres in un briefing stampa a margine di una conferenza ...

Incendi Amazzonia - al via il decreto Bolsonaro : vietato appiccare il fuoco per 2 mesi : Prosegue l’allerta Incendi in Amazzonia, dove i roghi hanno interessato una vasta zona del polmone del mondo, causando ingenti danni a tutto l’ecosistema del territorio e conseguenze che potrebbero avere delle proporzioni globali. Da gennaio ad oggi in Brasile si sono contati 83.329 roghi, più della metà di questi (52,1%) nella foresta pluviale amazzonica, stando ai dati forniti dallo Space Observation Institute. Il presidente Jair ...

Incendi AMAZZONIA/ 'La realtà è un'altra - ma cerchiamo solo le emozioni e il Cattivo' : Tutti i dati dietro la notizia degli INCENDI in AMAZZONIA: in realtà succede ogni anno e anche in modo più devastante di oggi