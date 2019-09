Il Segreto anticipazioni | Isaac apprende che Antolina lo aveva tradito con Juanote

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 11 e giovedì 12 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 11 e giovedì 12 settembre 2019: Antolina dice ad Alvaro tutto quello che sa su di lui e così lo costringe suo malgrado ad accettare il ricatto… Maria e Roberto intendono organizzare tutto di nascosto… Tra Pedro e Saul scoppia una rissa, tanto che Severo e Carmelo devono intervenire per placare le ire di entrambi… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Francisca e Raimundo escono di scena. Gracia muore! : Dopo il salto temporale sconvolgenti novità interesseranno Puente Viejo, tra queste una inaspettata uscita di scena e un addio definitivo.

Il Segreto anticipazioni 11 settembre 2019 : Antolina costringe Alvaro a un'alleanza spietata contro Elsa : Antolina ha scoperto le vere intenzioni di Alvaro e sfrutta questa informazione con il ragazzo. Lo costringe ad allearsi con lei se non vuole che riveli il suo Segreto a Elsa.

Il Segreto anticipazioni : Mauricio diventa sindaco - il mistero su Fe : anticipazioni Il Segreto: Mauricio diventa sindaco di Puente Viejo, ma nasconde un Segreto su Fe Un importante mistero vede protagonisti Mauricio e Fe, nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto. Ciò accade dopo il salto temporale di quattro anni, che segna l’inizio della dodicesima stagione. Tanti cambiamenti e grandi svolte nella nota soap spagnola. L’undicesimo […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Mauricio diventa ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 16-21 settembre 2019 : Saul Scopre che Julieta è stata Violentata! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 16 a sabato 21 settembre 2019: Elsa ed Alvaro presto sposi. Saul interroga Consuelo e Scopre l’abuso… Anticipazioni Il Segreto: Saul interroga Carmelo, don Berengario e Consuelo ed apprende così la violenza subìta da sua moglie. Elsa accetta di sposare Alvaro e Antolina fa salti di gioia! Don Anselmo spinge il prete a confessare, mentre Francisca caccia di casa Fernando dopo il ...

Il Segreto anticipazioni : ANTOLINA faccia a faccia con l’uomo che… : Non saranno tempi facili per ANTOLINA Ramos (Maria Lima) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: la terribile biondina verrà smascherata dal dottor Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni), il quale svelerà ad Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) che non era lui il padre del bambino che aveva in grembo. facciamo quindi un passo indietro per capire come si arriverà a questa importantissima rivelazione… Il Segreto, news: Alvaro abbandona Elsa poco ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 21 settembre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 15 a sabato 21 settembre 2019: Elsa, dopo aver ricevuto un’offerta, medita se vendere oppure no le sue proprietà. Alvaro, inaspettatamente, le consiglia di non procedere con la compravendita e si mette in contatto con i suoi complici. La Laguna, intanto, confessa a Marcela di iniziare a sentire qualcosa per il dottore. Maria conferma a Roberto che vuole andarsene da Puente ...

Il Segreto - Maria decide di tornare a Cuba : anticipazioni trame dal 9 al 13 settembre : Prosegueono le trame e le storie de Il Segreto, la soap opera di Mediaset che arriva direttamente dalla terra di Spagna. Come ogni settimana, Puente Viejo è teatro di avvenimenti sorprendenti, a volte inquietanti e, qualche volta, anche capaci di risolversi in un lieto fine. Il Segreto va in onda da lunedì a venerdì, sempre alle 15.30, su Canale 5. DOVE ERAVAMO RIMASTI: Don Berengario travolto dai sensi di colpa Il Segreto, puntata di lunedì 9 ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : GRACIA MUORE!!! : Brutte notizie dalle puntate spagnole de Il Segreto: secondo quanto riporta Cultura En Serie, anche GRACIA Hermosa (Carmen Canivell) passerà a miglior vita. Hipolito (Selu Nieto), dopo aver perso la prima moglie Quintina, diventerà dunque vedovo per la seconda volta. Vediamo come si arriverà a questo punto di svolta nelle trame. Il Segreto, trame spagnole: il salto temporale di quattro anni Come abbiamo già anticipato nei nostri post precedenti ...

Il Segreto anticipazioni 10 settembre 2019 : Maria torna a Cuba : Maria, delusa da Francisca, ha deciso di lasciare la Casona e di tornare a Cuba insieme a Roberto e ai suoi bambini.

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Fernando incendia Puente Viejo e distrugge la villa : Sarà un finale di stagione con il botto quello che attenderà i telespettatori spagnoli de Il Segreto nelle puntate in onda dal 9 al 13 settembre. In esso, il rischio che Puente Viejo venga distrutto dall'inondazione verrà meno ma non sarà questa la fine dei problemi per il paesino spagnolo. Al contrario, furioso per la cancellazione del piano da lui stesso orchestrato, Fernando Mesia darà sfogo alla sua rabbia e finirà con l'incendiare numerose ...

Il Segreto - anticipazioni : Maria e Roberto progettano di fuggire da Puente Viejo : Maria - Il Segreto Puntate un po’ più corte per Il Segreto questa settimana: per dare modo ai telespettatori di vedere le ultime puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, Canale 5 ha deciso infatti di dimezzare la messa in onda della telenovela iberica, che inizierà eccezionalmente alle 16.40. La grande protagonista dei nuovi episodi sarà Maria Castañeda (Loreto Mauleòn) che, ormai certa di non potersi più fidare né della ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 14 settembre : Come vi abbiamo recentemente anticipato, da QUESTA SETTIMANA Il SEGRETO torna ad andare in onda sette giorni su sette nel pomeriggio di Canale 5. Vediamo dunque quali sono le anticipazioni fino a sabato 14 settembre: Quattro malviventi entrano nel dispensario e minacciano il dottor Fernandez. Alvaro li conosce e tratta con loro. Maria teme che in futuro Francisca e Fernando possano provare di nuovo a manipolare la vita sua e quella dei suoi ...