Governo | battaglia tra M5S sui vice Duello Castelli-Buffagni al Mef Fiano e Sibilia per

Governo - totoministri : battaglia sui tecnici nei posti chiave. Sfida tra le donne M5S : Chi si aspettava, a partire dal Pd, un massiccio ricambio dei ministri 5 Stelle nel nuovo Governo giallorosso, rischia di restare deluso. Sempre tenendo conto che le turbolenze sulla costruzione...

Crisi di Governo - Zingaretti : "Ora battaglia politica" : Tante idee diverse ed anche piuttosto confuse. È questo, in sintesi, il momento che sta vivendo il Partito Democratico che è riuscito a mettersi al centro della Crisi di Governo pur trovandosi all'opposizione. Il voltafaccia di Salvini nei confronti dei 5 Stelle ha fatto scatenare le varie componenti del PD. Renzi, da sempre nemico giurato dei 5 Stelle, ha iniziato subito a parlare di voler appoggiare un Governo Istituzionale, scavalcando ...

Crisi di Governo : in Senato è battaglia sui tempi e sui social Renzi 'batte' Salvini : La Crisi di governo sta entrando nel vivo. Ieri, durante la conferenza dei capigruppo del Senato non si è raggiunta una linea condivisa e la maggioranza ha deciso che oggi l'Aula si riunirà nuovamente per votare il calendario, mentre tra una settimana l'assemblea dovrebbe ascoltare le comunicazioni del premier Conte. Ma la Crisi non si sta consumando solo nei Palazzi, ma anche sui social, a colpi di post e tweet. E, a sorpresa, Matteo Salvini ...

Governo - Renzi torna in campo : “Indosso maglietta da battaglia - via il vestito da fighetti” : Il senatore dem ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha annunciato il suo ritorno in campo: "Leviamoci di dosso il vestito da fighetti, c'è bisogno di indossare la maglietta da battaglia. Non riuscirei a guardarmi allo specchio se lasciassi un Paese nelle mani di chi istiga ad avere paura degli altri". Nel suo intervento di ieri non ha fatto menzione di una sua eventuale fuoriuscita dal Pd.Continua a leggere

Tav - battaglia delle mozioni in Senato. La Lega vota con il Pd. M5S : “Inciucio”. Dal Governo due pareri opposti : Il Movimento 5 Stelle: «L’inciucio è servito, aprite gli occhi!». Salvini: così non si può lavorare