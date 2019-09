È morta la tifosa iraniana di calcio che la scorsa settimana si era data fuoco fuori da

Si era data fuoco per protesta contro il divieto per le donne di entrare allo stadio : morta la tifosa iraniana : Non ce l’ha fatta Sahar Khodayari, la tifosa di calcio iraniana che nei giorni scorsi si era data fuoco davanti ad un tribunale per protestare contro il divieto per le donne di entrare negli stadi. E’ morta la scorsa notte in un’ospedale della capitale a seguito delle ustioni riportate. La donna, il 12 marzo scorso, era stata fermata allo stadio Azadi di Teheran dopo esservi entrata travestita da uomo per assistere alla ...