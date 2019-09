Domani al Maxxi presentazione ‘Morgana’ | libro Murgia e Tagliaferri

Fonte : romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2019) Roma – Dieci storie di donne anticonformiste, scomode, spesso antipatiche, rivoluzionarie: sono le protagoniste di ‘Morgana’, il nuovodi Michelae Chiaraedito da Mondadori, che sara’ presentatoalle 21.00 al(Piazza del, ingresso libero fino a esaurimento posti). Introdotte da Giovanna Melandri, presidente della Fondazioneracconteranno di queste donne diverse tra loro, belle e terribili insieme, e delle quali Morgana, sorella potente e pericolosa del ben piu’ rassicurante Re Artu’, e’ la madrina ideale. Il loro obiettivo e’ piacersi, non compiacere, le loro storie sono educative, non edificanti: disegnano parabole individuali piu’ che percorsi collettivi, ma finiscono paradossalmente per spostare i margini del possibile anche per tutte le altre donne. Da ...

