Ciclismo | la Trek-Segafredo guarda al futuro | presi Antonio Tiberi e Alessandro Fancellu

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) Lasi assicura due talenti italiani per il. La squadra diretta da Luca Guercilena per le prossime due stagioni punterà su Vincenzo Nibali, che nel 2020 è pronto a guidare il team nei Grandi Giri e dare spettacolo con la nuova maglia, dopo aver scelto di lasciare la Bahrain Merida per rilanciarsi in questo nuovo progetto. Lo Squalo nel 2021 sarà affiancato anche da, che passeranno entrambi professionisti con il team statunitense., attualmente nel Team Franco Ballerini, il prossimo anno avrà modo di fare esperienza con il Team Colpack, per poi fare il grande il salto nel World Tour.invece sta correndo con la Kometa Cycling Team U23 e nella prossima stagione potrebbe essere promosso nella squadra Continental.ha 18 anni e sta facendo una stagione da protagonista, con numerose vittorie tra gli juniores, tra ...

