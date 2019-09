C T Macedonia su Elmas | “Ogni allenatore vorrebbe allenarlo | ha una dote importante”

Il ct della Macedonia su Elmas : «Si vede la mano di Ancelotti» : Igor Angelovski, commissario tecnico della Nazionale macedone, ha parlato ai microfoni di Radio Marte delle buone prestazioni della squadra e dei 4 punti conquistati nelle ultime due gare. «Per la prima volta nella storia della Macedonia, possiamo qualificarci e in tal senso, contro la Slovenia ci giocheremo tanto per il passaggio del turno» Ottimo l’impatto di Elmas secondo il tecnico che ha ricordato l’assist per Pandev di ...

Elmas sta bene - sarà in campo con la Macedonia questa sera : È passata la paura per l’infortunio accorso ieri in allenamento ad Elmas. Dopo le prime informazioni che davano il centrocampista del Napoli in ospedale per accertamenti, era stato lui stesso a rassicurare sulle condizioni di salute. Ma la certezza che davvero non fosse nulla di grave non c’era fino a questa sera, quando Elmas è stato confermato dell’allenatore Angelovski nella formazione titolare che scenderà in campo alle ...

Macedonia - le parole di Eljif Elmas dopo l’infortunio : “Spero di poter…” : Le parole di Elmas dopo l’infortunio in Nazionale Eljif Elmas, centrocampista azzurro, ha subito un infortunio in Nazionale durante l’allenamento, nello scontro con un compagno ha ricevuto una forte botta alla caviglia destra ed è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti. Nel frattempo Elmas tramite il profilo Instagram della federcalcio macedone ha scritto un messaggio che tranquillizza un po’ ...

Macedonia - infortunio Elmas in allenamento : il centrocampista azzurro viene trasportato in ospedale! : SSC Napoli in apprensione per Elif Elmas che si è infortunato in allenamento: forte botta alla caviglia il calciatore è stato portato in Ospedale Macedonia, problemi per Eljif Elmas, il centrocampista della SSC Napoli ha lasciato anzitempo la sessione di allenamento per una botta alla caviglia destra in seguito ad uno scontro con un compagno di squadra: sono in corso controlli clinici per capire quali siano le sue reali condizioni ...