Ascolti TV | Lunedì 9 settembre 2019. Montalbano 21.27% - Temptation 18.16%. Vita in Diretta 13.42%-14.42% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Lunedì 9 settembre 2019, su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari in replica ha conquistato 4.486.000 spettatori pari al 21.27% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.07 – la prima puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 2.949.000 spettatori pari al 18.16% di share (Buonanotte: 805.000 – 16.35%. qui i dati dello scorso anno). Su Rai2 Made ...

Ascolti TV | Lunedì 2 settembre. Harry Quebert 13.2% - Io che amo solo Te 11.7% - Quarta Repubblica 9.3% - Made in Arteteca 6.4% - Presa Diretta 5.4% : Io che Amo solo Te - Maria Pia Calzone e Michele Placido Su Rai1 Io che Amo solo Te ha conquistato 2.404.000 spettatori pari all’ 11.7% di share. Su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.782.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Rai2 Made in.. Arteteca ha interessato 1.312.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Wanted – Scegli il tuo Destino ha catturato l’attenzione di 1.267.000 ...

Ascolti tv lunedì 26 agosto 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Qualcosa è cambiato ha registrato 2.048.000 telespettatori, share 12,36%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato un netto di 1.061.000 telespettatori, share 6,1%. Nel dettaglio 1.158.000, 5,92% e 1.102.000, 6,10%. Su Rai 3 Il film Enough - Via dall'incubo ha registrato 1.053.000 telespettatori, share 5,82%. Su Canale 5 Il film Se mi lasci non vale ha registrato un netto di 2.179.000 telespettatori, share ...