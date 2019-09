Obsidian ha molte idee per il futuro di The Outer Worlds

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 9 settembre 2019) Thearriverà il prossimo mese e sembra essere un gioco divertente con una buona narrazione. Mentre il gioco non è ancora uscito, sembra che gli sviluppatori abbiano giàsu dove si dirigerà la serie.Parlando con VGC, la narrative director Megan Starks ha parlato deldel franchise. La sviluppatrice ha detto che a causa della nuova acquisizione dello studio da parte di Microsoft, che a quanto pare è desiderosa di espandere la serie, la società sta pensando in grande ora con il gioco. Mentre sottolinea l'importanza di far uscire il primo titolo prima di ogni altra cosa, apparentemente all'interno disono già pieni diper il sequel.Quindi, Thesarà un serie?Leggi altro...

Eurogamer_it : #TheOuterWorlds: Obsidian ha molte idee per il futuro. -