Jenna Coleman di Victoria nella nuova serie Netflix The Serpent | la vera storia di

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019)disi prepara a vestire panni molto diversi da quelli della regina inglese che diede il suo nome ad un'intera epoca: l'attrice sarà protagonista di una, dal titolo The. Al suo fianco anche Billy Howle (Dunkerque) ed Ellie Bamber (Animali Notturni) per questa co-produzione BBC/dedicata ad uno dei criminali più incalliti e sfuggenti del secolo scorso. Theè ladi Charles Sobhraj, interpretatoda Tahar Rahim, principale sospettato degli omicidi di almeno una dozzina di giovani viaggiatori occidentali in India, Thailandia e Nepal tra il 1975 e nel 1976 durante l'Hippie Trail del sud-est asiatico in voga negli anni '70 . Inquadrato come uno psicopatico, un ladro di professione, un abile truffatore e maestro del travestimento, ma anche un uomo colto ed intelligente, il criminale francese di ...

AnnaSpocchiossa : RT @OptiMagazine: #JennaColeman di Victoria nella nuova serie #Netflix #TheSerpent: la vera storia di #CharlesSobhraj - OptiMagazine : #JennaColeman di Victoria nella nuova serie #Netflix #TheSerpent: la vera storia di #CharlesSobhraj… - tfaddicted : La star di #Victoria, Jenna Coleman, si è unita al cast del drama prodotto da BBC e Netflix #TheSerpent -