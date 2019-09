Il Parlamento britannico ha votato a favore di una mozione che obbliga il governo a

John Bercow - lo speaker della Camera bassa del Parlamento britannico - lascerà l’incarico a fine ottobre : John Bercow, lo speaker della Camera bassa del Parlamento britannico, lascerà l’incarico a fine ottobre dopo più di 10 anni. Bercow ha detto che se il Parlamento voterà per andare a elezioni anticipate il suo incarico terminerà con lo scioglimento

I lavori del Parlamento britannico saranno interrotti questa sera - a causa della sospensione chiesta da Boris Johnson : I lavori del Parlamento britannico saranno interrotti questa sera, a causa della sospensione chiesta da Boris Johnson. Lo ha confermato il governo britannico questa mattina nel quotidiano incontro con i giornalisti. Break: Parliament is to be prorogued tonight. No Parliament,

Un altro tribunale britannico ha giudicato legittima la decisione di Boris Johnson di sospendere il Parlamento : Un altro tribunale britannico ha giudicato legittima la decisione del primo ministro Boris Johnson di sospendere il Parlamento, misura che secondo l’opposizione impedirà a una maggioranza trasversale di parlamentari di occuparsi di Brexit. La decisione di oggi è arrivata da

Ma quindi cosa vuole il Parlamento britannico su Brexit? : Ha bocciato l'accordo ma anche il "no deal", le elezioni anticipate ma anche un secondo referendum, non riuscendo a mettersi d'accordo su niente

Il Parlamento britannico voterà per evitare il “no deal” su Brexit : L'opposizione ha ottenuto di votare domani una legge per evitare l'uscita dall'Unione Europea senza accordo: Boris Johnson ha detto che se sarà approvata chiederà nuove elezioni

Brexit - il governo britannico sospende il Parlamento fino al 14 ottobre : in campo la Regina - e la sterlina crolla : “Questa mattina ho parlato a sua Maestà la Regina per richiedere una fine dell’attuale sessione parlamentare nella seconda settimana di lavori a settembre per ricominciare la seconda sessione di questo parlamento con il discorso della Regina del 14 ottobre“. E’ quanto scrive di suo pugno il primo ministro britannico Boris Johnson in una lettera inviata ai parlamentari in cui sottolinea come l’attuale sessione del ...

Brexit - il governo britannico chiederà alla regina sospensione attività del Parlamento : Il governo britannico sta valutando la possibilità di estendere il periodo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, durante il quale il parlamento non si riunisce normalmente, fino al 14 ottobre

Il governo britannico sta preparando un piano per sospendere il Parlamento in modo che non possa interferire con Brexit - dice l’Observer : Alcune email scambiate da consiglieri del governo britannico di Boris Johnson e viste dal domenicale Observer mostrano che il governo ha chiesto pareri legali sulla fattibilità di un piano per sospendere i lavori parlamentari per cinque settimane, in modo da impedire al