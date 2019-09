Il figlio di Sabrina Paravicini in ospedale vestito da clown | “Vedermi soffrire non è

Sabrina Paravicini e il cancro al seno/ "Mio figlio mi ha fatto la clownterapia..." : Sabrina Paravicini e il cancro al seno. "Sto soffrendo in ospedale, ma mio figlio mi ha fatto la clownterapia". Lui è il suo principale alleato...

Sabrina Paravicini in ospedale - è stata operata : “Mio figlio mi ha chiesto di restare viva” : Sabrina Paravicini è stata operata nella giornata di ieri, giovedì 5 settembre. L'attrice, che sta lottando contro un cancro al seno, ne ha parlato in un lungo post pubblicato su Instagram. Ha evidenziato la preoccupazione del figlio Nino, che prima di lasciarla entrare in ospedale le ha confidato: "Spero che resterai viva".

