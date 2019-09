I 10 migliori film da libri di Stephen King

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019)è uno degli scrittori più prolifici e più sfruttati sul grande schermo: recentemente abbiamo visto il remake di Pet Sematary, mentre dal 5 settembre tutti hanno gli occhi puntati sul secondo capitolo dell’horror più visto di sempre: It di Andrés Muschietti. Questa volta i sette ragazzi del Club dei perdenti sono adulti e devono affrontare per l’ultima volta il clown Pennywise. Accanto a It 2 ecco i 10titoli tratti dada vedere (o rivedere) in streaming in questi giorni, in attesa di vedere a breve anche Doctor Sleep (nelle sale dal 31 ottobre), sequel di Shining. Carrie – Lo sguardo di Satana (1976) di Brian De Palma Il maestro Brian De Palma si misura con la telecinesi e con l’incendiaria Carrie White, interpretata da una giovanissima Sissy Spacek. Nel cast c’è anche John Travolta ...

