Guardate questa foto | sembra una normale famiglia Ma guardate bene! Un caso più unico

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2019) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia assurda. La protagonista della vicenda si chiama Alexis Brett e dopo essere diventata la prima donna in Gran Bretagna ad avere partorito 10 maschi, si era rassegnata a vivere in unatutta maschile. Ebbene, la 39enne ha dovuto felicemente dopo aver dato alla luce il suo undicesimo figlio: una bambina. “Siamo al settimo cielo” ha detto in una intervista al Mirror. “Mi aspettavo un altro ragazzo…. Ma quando ho scoperto che era una bimba, ho fatto una faccia da. Ero scioccata, ma felice. Ora è qui con noi, è una sensazione fantastica” ammette Alexis. E la piccola Cameron ha già avuto un notevole effetto sui suoi fratelli, che vanno dai 2 ai 17 anni. Incredibile, vero? Papà David, 44 anni, un macchinista, ha detto: “Sono tutti super premurosi con lei. Fanno a gara a tenerla in braccia e darle da mangiare – è grandioso”. Continua ...

