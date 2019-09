Governo : Zaia - 'Babbo Natale un dilettante in confronto a Conte' (3) : (AdnKronos) - In ogni caso il governato veneto sottolinea. "Qui nessuno dà diktat, si tratta solo di applicare la legge: la Costituzione dice che una Regione può chiedere 23 materie e noi le abbiamo chieste tutte. Ora basta che il Governo prenda un pezzo di carta e scriva la sua proposta di autonomi

Governo : Zaia - ‘Babbo Natale un dilettante in confronto a Conte’ (2) : (AdnKronos) – “In ogni caso, il banco di prova saranno i fatti: sull’autonomia siamo preoccupati, ma non cediamo – assicura Zaia – l’autonomia è legale, è prevista dalla legge, e a Roma devono sapere che i veneti hanno dalla loro la forza di un referendum, che hanno votato, e che loro non volevano farci fare”.“Ricordo poi che Conte, se avrà la fiducia del Senato oltre che della Camera, ...

Governo : Zaia - ‘Babbo Natale un dilettante in confronto a Conte’ : Venezia, 9 set. (AdnKronos) – “Babbo Natale ne esce come un dilettante dopo aver sentito la lista della spesa di Conte che ha omaggi e regali per tutti”. Così con una battuta il governatore del Veneto, Luca Zaia commenta il programma del premier presentato alla Camera.Zaia poi più seriamente attacca: “Dico a Conte: hai governato per 15 mesi e ti sei dimenticato di fare tutte queste cose? E se non ti sei dimenticato, ...

Governo - Zaia : “Accordo Pd-M5s? Pronti alla rivoluzione”. Pd : “Eversivo”. E Gentilini attacca Salvini : “Ha sbagliato come capo - deve pagare” : Di solito il governatore del Veneto Luca Zaia è uno dei leghisti più controllati, forse perché da quasi dieci anni amministra una regione. Ma a Conselve, durante la cena con Matteo Salvini e un migliaio di militanti bisognosi di essere rassicurati sull’evoluzione dei fatti politici, il governatore perde il suo aplomb istituzionale. E incita a prepararsi a “fare la rivoluzione“. Rivolgendosi agli aficionados del Carroccio ha ...

Autonomia : Zaia - 'pagina di storia - se non la scrive questo Governo la scriverà qualcun altro : Padova, 29 lug. (AdnKronos) - "Io sento spesso il ministro Stefani: sta facendo un lavoro strepitoso, sta scrivendo una pagina di storia, e speriamo che al livello del governo questa pagina la voglia scrivere anche qualcun altro... Se non la scrive questo governo, la scriverà qualcun altro”. Lo ha s

Autonomia - Zaia : intesa o fine Governo : 9.48 L'Autonomia può essere "il momento in cui si fa la storia tutti insieme" oppure "il Big Bang" su cui cade questo governo. Così il governatore del Veneto Zaia al Corriere della Sera. Propone al premier Conte un "conclave". "Producano una bozza. Ci chiudiamo in una stanza e stiamo lì tutto il tempo che serve"."E' positivo che Conte abbia avocato a sé la pratica.La Costituzione dice che l'esecutivo deve proporre una bozza alle Regioni. La ...

Autonomia : Zaia - 'Governo presenti la sua proposta - se seria firmeremo' : Venezia, 22 lug. (AdnKronos) - "Il mio auspicio è che il governo dia vita subito alla sua proposta di Autonomia, così da poterla confrontare con la nostra, e se ci sarà un punto d'incontro la firmeremo, se invece sarà una farsa, una finta Autonomia non potremo firmare, anche perchè saremmo irrispett

Autonomia - Fontana e Zaia all’attacco di Conte : “Premier coinvolto in una cialtronata. Così il Governo non ha più senso” : Una “cialtronata” il premier Giuseppe Conte “è stato coinvolto”. E un Governo che “non ha più senso” se non si procede con l’Autonomia alle regioni del Nord. Attilio Fontana e Luca Zaia, rispettivamente presidenti di Lombardia e Veneto in quota leghista, ci vanno giù pesante, in un’escalation di attacchi al M5S che li avevano già visti protagonisti nella giornata di venerdì. La proposta delle due ...

Luca Zaia bombarda Conte e Governo : "Autonomie - la misura è colma". Nessuno sconto - neanche a Salvini : "Una presa in giro". Luca Zaia, governatore del Veneto e alfiere della lotta per le autonomie, bombarda il governo senza fare sconti nemmeno alla sua Lega. "Sono trascorsi 636 giorni dal referendum e più di un anno dalla formazione di questo governo, ricordo che non c'è neppure l'alibi di dire che l