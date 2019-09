Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 9 settembre 2019) Il nuovo ministro vuole puntare sulla revisione della spesa e sulle infrastrutture. Ma gli avversari sono in pae non a Bruxelles

paolopoliti1 : FINANZA/ La ricetta di Gualtieri per non finire come Tria - antonioripa : @GianzDav @LiberistaM @Chini_Francesco @pbiagiola @korlapanditt @roland_mmzz @Diesira3 @sammieajo @luca_vota… - qui_finanza : Conte Bis, la manovra viaggia verso i 35 miliardi col nodo coperture Spending review, nuove entrate e dismissioni:… -