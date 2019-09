Facebook e Instagram hanno cancellato decine di pagine e profili legati a CasaPound e

Casapound - bloccati Facebook e Instagram : 18.00 Blocco su Instagram e Facebook a numerosi account del movimento Casapound. Non sono raggiungibili i profili ufficiali del partito e quelli di numerosi responsabili nazionali,locali e provinciali,compresi quelli degli eletti.Consultabili invece i profili Twitter. Dice Di Stefano leader del Movimento: "Un abuso.Sputo in faccia alla democrazia". "E' un fatto molto pesante, non può essere un caso, all'origine del quale devono esserci ...

Casapound e Forza Nuova - offline pagine su Facebook e Instagram : “Violano policy - diffondono odio” : “Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia”. Un portavoce di Facebook spiega perché siano stati rimossi, a sorpresa, numerosi profili e pagine di ...

Casapound oscurata su Facebook e Instagram. Di Stefano : "Comportamento fuorilegge - uno sputo sulla democrazia" : Blocco su Instagram e Facebook a numerosi account del movimento di estrema destra Casapound. Dal primo pomeriggio i profili ufficiali del partito non sono raggiungibili, così come quelli di numerosi responsabili nazionali, locali e provinciali, compresi quelli degli eletti in alcune città italiane. Restano, invece, consultabili i profili su Twitter.“Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri ...

Scompariranno i like su Facebook : dopo Instagram : dopo Instagram, anche la piattaforma Facebook sta pensando di rimuovere il numero dei like sotto i post

Facebook come Instagram : via contatore like/ Svolta contro dipendenza da popolarità? : Facebook come Instagram: via contatore like dai post: 'mi piace' visibili solo dall'autore. La Svolta è stata decisa contro la dipendenza da popolarità?

Facebook come Instagram : pronti a dire addio ai like : Solo l'autore del post potrà sapere quanti "mi piace" ha ricevuto: ma l'azienda non ha ancora chiarito quando verrà introdotta la novità

Perché rimuovere il conteggio dei like su Instagram (e ora anche Facebook) non è la soluzione : Il 18 aprile del 2019 Jane Manchun Wong lancia per prima la notizia su Twitter: “Instagram sta testando di nascondere il conteggio dei like sotto i post”. A fine aprile arriva la conferma ufficiale di un portavoce di Instagram, il quale comunica alla rivista americana Tech Crunch che il test è attivo solo in Canada. A luglio il test viene esteso a Irlanda, Italia, Giappone, Brasile, Australia e Nuova Zelanda. Instagram is testing ...

I brani e i video musicali di TIDAL arrivano nelle Storie di Instagram e Facebook : Il servizio di streaming musicale TIDAL consente ora a tutti i suoi utenti di condividere i brani e i video musicali nelle Storie di Instagram e Facebook L'articolo I brani e i video musicali di TIDAL arrivano nelle Storie di Instagram e Facebook proviene da TuttoAndroid.

Facebook premia gli hacker che scovano bug su Instagram : (Foto: pexels.com /Francisco Fernández ) Facebook ha annunciato un nuovo programma di bug bounty dedicato a trovare le vulnerabilità che consentono ad app di terze parti di accedere o archiviare in modo errato i dati degli utenti di Instagram. Il programma Data abuse bounty di Facebook è attivo da aprile 2018 e ora è stato esteso anche a Instagram con l’obiettivo di ridurre gli abusi dei dati da parte degli sviluppatori di app. TechCrunch ...

Ora potete creare i vostri filtri AR per le storie di Instagram : Facebook apre a tutti Spark AR : Instagram apre Spark AR, perciò tutti possono creare i propri filtri per il viso in realtà aumentata da utilizzare per le storie del social, la conferma arriva da Facebook stessa. L'articolo Ora potete creare i vostri filtri AR per le storie di Instagram: Facebook apre a tutti Spark AR proviene da TuttoAndroid.

Facebook unisce le chat di Instagram e Messenger : Mark Zuckerberg introduce le novità di Facebook, Whatsapp, Messenger e Instagram alla conferenza F8 (foto Justin Sullivan/Getty Images) Come annunciato qualche mese fa da MarK Zuckerberg, Facebook sta compiendo il primo passo verso l’unificazione dei suoi servizi di messaggistica, in modo da consentire ai suoi utenti di potersi scambiare messaggi tra Facebook, Instagram e WhatsApp. Secondo quanto riportato da Bloomberg gli ingegneri di Menlo ...

L’integrazione tra Instagram e Facebook Messenger passa attraverso Direct : Instagram Direct si prepara a dire addio alla propria indipendenza in favore dell'integrazione con Facebook Messenger, i lavori sono iniziati. L'articolo L’integrazione tra Instagram e Facebook Messenger passa attraverso Direct proviene da TuttoAndroid.

Facebook e Instagram down in Usa e GB - problemi di caricamento in Italia : Stati Uniti e Gran Bretagna al momento sono fuori da Instagram e Facebook. Il down che ha colpito le due piattaforme social si sarebbe manifestato in Italia in una forma un po' più lieve. Su Twitter gli hashtag #Instagramdown e #Facebookdown sono diventati immediatamente di tendenza. Sul sito downDetector, che monitora il funzionamento dei maggiori servizi online, le prime segnalazioni sarebbero arrivate poco prima delle 16 e, sempre per ...

Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp : ecco come diventeranno : Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp per mettere in maggior risalto il loro legame con l’azienda fondata da Mark Zuckerberg. La notizia è stata lanciata come indiscrezione dal sito The Information ma è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore da un portavoce di Facebook: “Vogliamo essere più chiari sui prodotti e i servizi che fanno parte dell’azienda”, ha spiegato. Le due applicazioni, tra le più amate e ...