Apple è pronta a presentare i suoi nuovi iPhone Ecco come saranno

Fonte : agi

(Di lunedì 9 settembre 2019) L'appuntamento è tra i più attesi, soprattutto tra gli 'aficionados' della Mela più famosa del mondo. Certo, anche agli occhi dei non esperti iprodotti di casa Cupertino destano curiosità perché, diciamolo, ogni anno una novità comunque ce n'è e il telefonino è diventato ormai un oggetto fondamentale nella vita di tutti i giorni. Nomi e modelli Domani, martedì10 settembre, verrà levato il sipario sugli ultimi modelli di, che dovrebbe essere la linea11 R, l'11 Pro e l'11 Max: i tre modelli si differenziano da alcune caratteristiche che li rendono più o meno performanti rispetto al modello base e quindi presentano peculiarità diverse. Innanzitutto, non è nemmeno scontato che siano questi i nomi che avranno imelafonini:in ogni vigilia, si rincorrono le voci ma nulla sembra confermato. A partire dal nome. In passato era piuttosto ...

