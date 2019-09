Aeronautica | al via in Umbria l’esercitazione internazionale di soccorso aereo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ha preso il via oggi, lunedì 9 settembre, e proseguirà fino a venerdì 13 settembre, nella provincia di Perugia (), la dodicesima edizione del“Grifone”, il più importante e complesso evento addestrativo dell’Militare nel campo della ricerca e, organizzato e condotto in collaborazione con il Corpo Nazionale diAlpino e Speleologico (CNSAS). A questa edizione, che si svolge sull’aeroporto civile di Foligno in collaborazione con l’Aeroclub della cittadina umbra, partecipano 13 aeromobili e 27 squadre di ricerca ea terra, appartenenti a Reparti di volo delle Forze Armate italiane, Corpi Armati dello Stato ed altri Enti ed Amministrazioni italiane e straniere che aderiscono all’accordoSAR. Med. Occ. (Search And Rescue Mediterraneo Occidentale). La “Grifone” è ...

Agenparl : #Aeronautica: AL VIA IN UMBRIA ESERCITAZIONE INTERNAZIONALE DI #Soccorso AEREO - - MaxBlackCats : RT @aviation_report: Grifone 2019: A Foligno dal 9 al 13 settembre si svolgerà l'edizione 2019 della più importante attività addestrativa d… - Bar1Leonardo : RT @aviation_report: Grifone 2019: A Foligno dal 9 al 13 settembre si svolgerà l'edizione 2019 della più importante attività addestrativa d… -