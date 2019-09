Whatsapp | come ascoltare messaggi vocali senza aprire l' app

Whatsapp cambia nome : ecco come diventa : Whatsapp cambia nome. Sulla versione beta di Whatsapp per iPhone, comparirà una piccola scritta con il nuovo nome dell’app “Whatsapp from Facebook“

Whatsapp - si potrà chiamare da dispositivo fisso : ecco come fare : WhatsApp, le chiamate ora si effettueranno anche da dispositivo fisso. Grande novità per gli utenti della chat di messaggistica

Whatsapp impronte digitali come abilitare blocco / sblocco : Whatsapp Beta su Android sta finalmente implementando una funzione di protezione della conversazione tramite impronte digitali.

Come recuperare video Whatsapp cancellati su Android : Dopo aver eseguito una cancellazione completa di foto e clip dal vostro dispositivo Android, vi siete accorti di aver eliminato anche dei filmati importanti ricevuti da un amico tramite la popolare app di messaggistica istantanea leggi di più...

Ecco come applicare corsivo e grassetto ai vostri messaggi direttamente in Whatsapp : Non tutti sanno che esiste un modo per formattare i testi dei messaggi direttamente in WhatsApp con grassetto, corsivo, barrato e il monospace, un font a spaziatura fissa. L'articolo Ecco come applicare corsivo e grassetto ai vostri messaggi direttamente in WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

"Ecco come ho salvato la vita a una donna usando Whatsapp" : L’operatore del 118: “La centrale non ha ancora la tecnologia per la localizzazione, ma io avevo il suo numero e il mio smartphone. Le ho detto di condivedere la sua posizione”. La donna aveva imparato a farlo poche settimane prima grazie alla figlia

Whatsapp - come usare la chat in segreto con un numero anonimo : Una delle regole che governa Whatsapp è la necessità di avere un numero di telefono collegato al proprio account. Un dogma che permette all'app di mettere al sicuro le tue conversazioni assicurandoti di essere contattato soltanto da chi conosce il tuo numero di cellulare, con la garanzia di evitare profili fake che potrebbero trarti in inganno. Whatsapp sta pensando di cambiare questa regola a breve con l'arrivo della nuova ...

Whatsapp - leggere senza essere visti : ecco come : Whatsapp, esiste un trucco semplicissimo, gratuito e legale, per entrare in chat di nascosto e senza mostrare l’ultimo accesso

Whatsapp - attenti alla truffa dell'immagine profilo : ecco come difendersi : Torna su Whatsapp la truffa dell'immagine profilo, è consigliabile sostituirla con una foto di fantasia. ecco come difendersi.

Come clonare Whatsapp : Da qualche giorno vi state chiedendo Come clonare WhatsApp per scoprire tutti i metodi, utilizzati dagli hacker per impossessarsi di un account, così da proteggervi. In merito a ciò, abbiamo deciso di realizzare un tutorial leggi di più...

Come funziona il gioco Ciao sono il tuo vicino di numero su Whatsapp e quali pericoli si corrono : Chiamatela pure moda ma in realtà il gioco Ciao sono il tuo vicino di numero su WhatsApp è abbastanza stupido (in effetti) tanto da diventare virale Come oramai qualsiasi delle tendenze social degli ultimi tempi. Il game dell'estate si svolge sull'app di messaggistica e poi ancora su Twitter, secondo una procedura ben precisa, ma non è certo sgombro di pericoli, oltre ad essere insensato. Come sempre in questi casi, il gioco Ciao sono il tuo ...

Whatsapp - problemi con i contatti : ecco come risolverli : Se il vostro Whatsapp inizia a mostrare numeri al posto dei nomi, la causa più comune è l’assenza dei permessi di accesso alla rubrica

Facebook vuole cambiare nome a Instagram e Whatsapp : ecco come diventeranno : Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp per mettere in maggior risalto il loro legame con l’azienda fondata da Mark Zuckerberg. La notizia è stata lanciata come indiscrezione dal sito The Information ma è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore da un portavoce di Facebook: “Vogliamo essere più chiari sui prodotti e i servizi che fanno parte dell’azienda”, ha spiegato. Le due applicazioni, tra le più amate e ...

La truffa dei buoni Conad - Alitalia e Carrefour che gira su Facebook e Whatsapp. Ecco come difendersi : A condividere il messaggio è un amico, ma non bisogna fidarsi: il link dirotta a un sito fraudolento che mima quello ufficiale dell'azienda, con l'obiettivo di sottrarci i dati e abbonarci a un servizio a pagamento