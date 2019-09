Venezia | ?Joker? vince il Leone d' Oro | a Polanski il Gran premio della giuria Coppa

Mostra del cinema di Venezia - Leone d'oro a Joker : Il Leone d'oro per il Miglior Film alla 76^ Mostra del cinema di Venezia e' andato a "Joker" dello statunitense Todd Phillips

Festival Venezia : Leone d'oro a 'Joker' : 21.21 Il Leone d'oro della 76esima Mostra del cinema di Venezia va a 'Joker' di Todd Phillips, grazie alla risata da brividi di Joaquin Phoenix. Gran premio Giuria a Roman Polanski per il suo 'J'accuse'. Leone d'Argento (migliore regia) a Roy Andersson per About Endlessness. Coppa Volpi (miglior attore) a Luca Marinelli in Martin Eden di Pietro Marcello. Miglior attrice Arianne Ascaride in Gloria Mundi. Miglior sceneggiatura a Yonfan,regista ...

Alla Mostra del Cinema di Venezia la rivincita di Joker : Assegnati dalle cinque giurie internazionali nel corso della Cerimonia di premiazione (sabato 7 settembre, ore 19.00) Venezia 76 La Giuria di Venezia 76, presieduta da Lucrecia Martel e composta da Stacy Martin, Mary Harron, Piers Handling, Rodrigo Prieto, Shinya Tsukamoto, Paolo Virzì, dopo aver visionato tutti i 21 film in concorso, ha deciso di assegnare i seguenti premi: LEONE D’ORO per il miglior film a: Joker di Todd Phillips (USA) LEONE ...

«Mi sento come se qualcuno mi avesse preso per mano e portato sulle montagne russe», esordisce Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia. «Non pensavo che sarebbe stata ...